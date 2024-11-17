十大屋苑周末兩日錄6宗成交　按年減少25%

二手交投表現低迷，中原指出，十大屋苑於周六、日(16、17日)錄6宗成交，按周減少約25%，為約4個月同期低位。期內零成交屋苑增至7個，則為約5個月最多，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、以及東涌映灣園均未聞交投。

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛向好，睇樓活動亦活躍，但近期港股較為波動，恒指跌穿兩萬點水平，影響部分投資入市決定。加上美國總統選舉結束不久，部分買家對其減息取態採觀望態度，加上部分業主議價空間略見收窄，影響二手交投步伐。

港島區只有鴨脷洲海怡半島錄得成交，該行盧鏡豪表示，屋苑周末兩日錄得2宗買賣，項目16座高層相連戶，實用面積約1,244方呎，以1,590萬元成交，呎價約12,781元。原業主於2011年以1,263萬元入市，現轉手帳面獲利327萬元，單位升值約26%。

至於紅磡黃埔花園為期內交投最活躍屋苑，中原袁顯岸表示，該盤兩日錄3宗成交，包括最新錄得的2期9座中層D室，實用面積約389方呎，以543萬元沽出，呎價約13,959元。

中原關偉豪表示，將軍澳新都城亦錄1宗買賣，項目3期2座低層H室，實用面積約631方呎，三房間隔，以718萬元易手，呎價約11,379元。