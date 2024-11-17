將軍澳日出康城再添蝕讓成交　業主持貨3年半輸近兩成

將軍澳日出康城再添一宗蝕讓成交，區內LP10兩房套房單位減價約80萬元沽出，原業主持貨逾3年半帳面損失約196.8萬元，跌價約19.7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島16座高層相連戶，實用面積約1,244方呎，以1,590萬元成交，呎價約12,781元。原業主於2011年以1,263萬元入市，現轉手帳面獲利327萬元，單位升值約26%。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，荔枝角美孚新邨5期恒柏道3號低層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，以505萬元易手，呎價約9,921元。

●中原葉添水表示，長沙灣居屋寶熙苑A座低層1室，實用面積約462方呎，兩房間隔，以未補價第二市場價380萬元售出，呎價約8,225元。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城16座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤兩個月累減63萬元，以575萬元成交，呎價約12,749元。原業主於2015年2月以600萬元購入上址，持貨9年帳面虧蝕25萬元。

●世紀21奇豐李嘉文指出，沙田欣廷軒5座高層G室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以626萬元成交，呎價約14,940元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山迎海‧駿岸8座低層G室，實用面積約546方呎，兩房間隔，以678萬元易手，呎價約12,418元。原業主2016年8月以800萬元購入上址，持貨8年帳面虧蝕122萬元，貶值約15%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山海典居1座中層C室，實用面積約559方呎，兩房間隔，叫價790萬元，放盤3個月減至725萬元成交，呎價約12,970元。

●世紀21奇豐黃宗信指出，馬鞍山居屋錦豐苑F座中層9室，實用面積約642方呎，三房間隔，以560萬元未補價第二市場價沽出，呎價約8,723元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，大圍聚龍居3座高層C室，實用面積約736方呎，三房間隔，原叫價1,200萬元，放盤半年累減330萬元，以870萬元獲承接，減幅27.5%，呎價約11,821元。原業主於2018年5月以1,180萬元購入單位，持貨6年帳面虧蝕310萬元，單位跌價約26%。

●中原侯惠良表示，大圍盛薈2座南翼中層A室，實用面積約741方呎，三房連套房間隔，開價約1,250萬元，議價後以1,080萬元易手，呎價約14,575元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢木棉山村雙號屋村，建築面積約2,100方呎，套三房間隔，以1,632萬元沽出，呎價約7,771元。原業主持貨13年帳面虧蝕68萬元，物業期內跌價約4%。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋兆禧苑B座低層3室，實用面積約415方呎，兩房間隔，以280萬元已補價自由市場價售出，呎價約6,747元。買家受惠放寬物業按揭成數上限至七成，故增持物業，原業主持貨10年帳面平手離場，若扣除開支需要虧蝕。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳日出康城LP10第2A座中層D室，實用面積約647方呎，兩房套房間隔，減價約80萬元，以約800萬元易手，呎價約12,365元。原業主於2021年2月以約996.8萬元買入單位，持貨逾3年半帳面損失約196.8萬元，跌價約19.7%。