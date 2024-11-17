新盤交投回落　周末僅錄30宗成交

新盤交投進一步放緩，市場於周末兩日(16、17日)僅錄約30宗成交，按周縮減接近一半。不過，緊接市場將有全新項目部署推出，正在收票的北角炮台山單幢盤，連日加推單位，今日再推新一張價單共26伙，項目暫已錄逾6.2倍超額認購。

●101 KINGS ROAD連續兩日加推 新價單折實平均每呎2.33萬

集團執行董事程德韻表示，項目展銷廳自周五(15日)對外開放至今，參觀人流不絕，因此決定再加推單位。

最新價單涵蓋7伙一房開放式式廚房、11伙兩房開放式式廚房、以及8伙兩房梗廚戶型，實用面積244至434方呎，折實售價由563.6萬至1,038.4萬元，呎價約22,514至24,326元。

她指出，考慮到樓層及景觀因素，是次屬原價加推。

●洪水橋滙都I周末再沽3伙 項目可推售三房戶全數沽清

此外，該盤1座8樓B02室兩房戶，實用面積452方呎，成交價468.99萬元，呎價約10,376元。餘下一宗買賣為1座11樓B01室，亦為兩房間隔，實用面積435方呎，以460.41萬元售出，呎價約10,584元，新買家採用即供方式入市。

●星凱‧堤岸月內迄今沽出15伙 套現逾1.2億元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田火炭星凱‧堤岸成交持續，11月暫售出15伙，套現逾1.2億港元。其中，周日(17日)再沽出兩伙，涉及成交額2,063.5萬元，售出單位包括1座45樓A室，實用面積731方呎，三房設計，以1,387.3萬元售出，呎價約18,978元。

另一宗成交為1座47樓B室，實用面積337方呎，成交價676.2萬元，呎價約20,065元。他補充，樓盤已進入最後倒數，開售至今累售1,255伙，佔全盤1,335伙逾94%。

●會德豐地產旗下樓盤不乏承接，將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS今日(17日)沽出兩伙，包括2B座29樓F室，實用面積323方呎，一房開放式廚房設計，成交價471.1萬元，呎價約14,585元。另一宗成交為同座10樓B室，實用面積314方呎，亦為一房開放式廚房間隔，以453.2萬元售出，呎價約14,433元。

連同第12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列今年3月開售至今，累售933伙，套現逾58億元，為今年新盤銷量最高樓盤。

同系啟德MONACO MARINE今日亦沽1伙，單位為低座D座2樓D室，實用面積360方呎，一房開放式廚房間隔，以881.6萬元沽出，呎價約24,489元。

●啟德天瀧周一招標發售15伙 夥遊艇品牌舉辦私人導賞活動

當日賓客獲安排會所主宴會廳享用法國菜，同場還設有手袋和鐘錶鑑賞環節，展出多款限量版手袋及名貴鐘錶。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目早前與該遊艇品牌推出多重優惠，周六舉辦VIP活動反應熱烈，接獲查詢眾多，項目將於周一(18日)以招標方式發售全新15伙臨海鉅宅，而樓盤以現樓形式推售1個月內，已速沽41伙，套現逾15.8億元。

啟德海灣第1期住客會所舉辦運動體驗日

項目會所CLUB SUPER MARINA提供各項運動設施，包括三大游泳池、逾6,000方呎健身空間及標準籃球場等。據成交紀錄冊，樓盤於11月暫錄10宗成交，套現6,453.4萬港元。