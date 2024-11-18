東方日報B1：祈連活：美難撼動聯匯

候任美國總統特朗普的財金內閣官員人選尚未出爐，但從其提名的外交和國防官員基本上都是深信「中國威脅論」的對華鷹派來看，中美角力「磨心」、貨幣與美元掛鈎的香港恐怕「好戲連場」。不過，「聯匯之父」祈連活(John Greenwood)接受本報訪問時強調，華府再不喜歡中國也不能出句聲就能禁止港元與美元掛鈎，因為選擇與甚麼貨幣掛鈎是美國不能干涉的內政，正常情況下亦不會有美國總統向聯匯制度「動真格」。

祈連活稱，單憑出口術威脅不足以損害港元的穩定，況且香港金融系統有層層保護，首先從微觀層面，金管局嚴格監管每家持牌銀行的資本及流動性，港銀能抵禦金融環境出現的顯著衝擊，不至於爆發擠提之類的存亡危機，而宏觀層面的防護亦做得相當全面，例如1990年代就率先推行按揭成數，減輕樓市大冧對銀行的衝擊，亞洲金融風暴期間沒有一間銀行倒閉就是最好證明。久而久之，本港金融體系的穩健備受信譽。

所謂「動真格」無非就是將香港的銀行踢出美元支付體系，他說，這固然會重創港銀的業務，但也會禍連在港設立地區總部的美資銀行、基金及跨國企業，因此他不相信會有美國總統會金融制裁香港。

他又認為，特朗普行事作風說到底是「不可預測」，損害美國利益的外國難以事先謀劃應對方案，然後借助這種勢頭，拋出不同花款的威脅，再試圖以較口頭威脅輕微的結果來化解紛爭。

然而，即使聯匯無虞，已有意見認為它實施41年來首度成為香港的負累，因為配合美國抑制通脹的高息環境不切合本港經濟當前所需，港府上周五亦下調本港今年經濟增長預測。

祈連活則認為，內地迄今刺激經濟的措施恐怕不足以抵銷強美元(強港元)對本港經濟的負面影響，但強美元不會貫穿特朗普的下一個任期，中央勢將推出更多政策救經濟，亦不乏政策工具，並對香港經濟靈活應對目前中美經濟一冷一熱的「雙重夾擊」。

日資券商野村相信，以特朗普一直主張「美國優先」，上台後勢必「進一步濫用美元的囂張特權(Exorbitant Privilege)」，即利用美元作為全球主要儲備貨幣的地位，令聯邦政府享受較低的融資成本，且不用擔心外債的匯率風險。然而，一旦美國財政赤字繼續無節制地攀升，依舊動輒祭出美元制裁，市場勢對美元資產的安全有顧慮，要求更高的風險溢價，繼而推高美國息口，亦即華府的融資成本。

不過，就算特朗普「有權用到盡」，新興國家增加本幣結算、mBridge(多種央行數碼貨幣跨境網絡)等新穎跨境支付，將漸漸降低美元在跨境支付的份額，野村相信，外資大舉拋售美元資產，使美元失去霸權仍言之尚早，原因是尚未有好過美元的儲備貨幣。事實上，2012至2024年期間，BRICS+國家(金磚五國加埃及、埃塞俄比亞、伊朗及阿聯酋)於美元資產的持有比率由17%降至7%，但北約成員國由32%升至43%。

金管局年報顯示，外匯基金去年底82.1%資產為美元，比例相較往年不算有明顯變化，縮水的反而是港元資產，去年底僅餘3.8%，比2018年少5.1個百分點，而人民幣等其他貨幣的比重則由2018年底的9.7%回升至14.1%，折合港元的餘額高了約44%。