本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年11月18日 07:00
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2024/11/18
●香港興業(00480)●中期業績
●小米集團-W(01810)●3季業績
●塗鴉智能-W(02391)●1季業績
●百盛集團(03368)●3季業績
●北森控股(09669)●中期業績
●微博-SW(09898)●1季業績
●小米集團-WR(81810)●3季業績
2024/11/19
●同程旅行(00780)●3季業績
●中通快遞-SW(02057)●3季業績
●健倍苖苖(02161)●中期業績
●奇富科技-S(03660)●3季業績
●金山軟件(03888)●1季業績
●金山雲(03896)●1季業績
●俊盟國際(08062)●中期業績
●比高集團(08220)●中期業績
●威揚酒業控股(08509)●中期業績
●小鵬汽車-W(09868)●1季業績
2024/11/20
●茂盛控股(00022)●中期業績
●金山科技工業(00040)●中期業績
●德昌電機(00179)●中期業績
●太興置業(00277)●中期業績
●快手-W(01024)●3季業績
●阿里影業(01060)●中期業績
●南南資源(01229)●中期業績
●友聯國際教育租賃(01563)●中期業績
●創業集團控股(02221)●中期業績
●榮智控股(06080)●中期業績
●亞洲富思(08413)●中期業績
●禮建德集團(08455)●中期業績
●蔚來-SW(09866)●3季業績
●百度集團-SW(09888)●1季業績
●快手-WR(81024)●3季業績
●百度集團-SWR(89888)●1季業績
2024/11/21
●博雅互動(00434)●3季業績
●中發展控股(00475)●中期業績
●互太紡織(01382)●中期業績
●德萊建業(01546)●中期業績
●普甜食品(01699)●末期業績
●醫渡科技(02158)●中期業績
●貝殼-W(02423)●1季業績
●雅各臣科研製藥(02633)●中期業績
●乙德投資控股(06182)●中期業績
●浩德控股(08149)●中期業績
●密迪斯肌(08307)●中期業績
●源想集團(08401)●中期業績
●興銘控股(08425)●中期業績
●創輝珠寶(08537)●中期業績
●寶尊電商-W(09991)●3季業績
2024/11/22
●東方企控集團(00018)●中期業績
●HYPEBEAST(00150)●中期業績
●大凌集團(00211)●中期業績
●華信地產財務(00252)●中期業績
●景福集團(00280)●中期業績
●美建集團(00335)●中期業績
●星光集團(00403)●中期業績
●大昌微綫集團(00567)●中期業績
●怡邦行控股(00599)●中期業績
●普達特科技(00650)●中期業績
●環科國際(00657)●中期業績
●威雅利(00854)●中期業績
●翠華控股(01314)●中期業績
●美捷匯控股(01389)●中期業績
●亞積邦租貸(01496)●中期業績
●煜榮集團(01536)●中期業績
●劍虹集團控股(01557)●中期業績
●杭品生活科技(01682)●中期業績
●歐化(01711)●中期業績
●晉景新能(01783)●中期業績
●METASPACEX(01796)●中期業績
●南旋控股(01982)●中期業績
●敏華控股(01999)●中期業績
●達豐設備(02153)●中期業績
●KFM金德(03816)●中期業績
●LFG投資控股(03938)●中期業績
●比優集團(08053)●中期業績
●客思控股(08173)●中期業績
●神通機器人教育(08206)●中期業績
●高裕金融(08221)●中期業績
●亞博科技(08279)●中期業績
●嚐高美集團(08371)●中期業績
●莊皇集團公司(08501)●中期業績
●愛世紀集團(08507)●中期業績
●民富國際(08511)●中期業績