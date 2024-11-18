本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年11月18日 07:00
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    2024/11/18
    ●香港興業(00480)●中期業績
    ●小米集團-W(01810)●3季業績
    ●塗鴉智能-W(02391)●1季業績
    ●百盛集團(03368)●3季業績
    ●北森控股(09669)●中期業績
    ●微博-SW(09898)●1季業績
    ●小米集團-WR(81810)●3季業績
    2024/11/19
    ●同程旅行(00780)●3季業績
    ●中通快遞-SW(02057)●3季業績
    ●健倍苖苖(02161)●中期業績
    ●奇富科技-S(03660)●3季業績
    ●金山軟件(03888)●1季業績
    ●金山雲(03896)●1季業績
    ●俊盟國際(08062)●中期業績
    ●比高集團(08220)●中期業績
    ●威揚酒業控股(08509)●中期業績
    ●小鵬汽車-W(09868)●1季業績
    2024/11/20
    ●茂盛控股(00022)●中期業績
    ●金山科技工業(00040)●中期業績
    ●德昌電機(00179)●中期業績
    ●太興置業(00277)●中期業績
    ●快手-W(01024)●3季業績
    ●阿里影業(01060)●中期業績
    ●南南資源(01229)●中期業績
    ●友聯國際教育租賃(01563)●中期業績
    ●創業集團控股(02221)●中期業績
    ●榮智控股(06080)●中期業績
    ●亞洲富思(08413)●中期業績
    ●禮建德集團(08455)●中期業績
    ●蔚來-SW(09866)●3季業績
    ●百度集團-SW(09888)●1季業績
    ●快手-WR(81024)●3季業績
    ●百度集團-SWR(89888)●1季業績
    2024/11/21
    ●博雅互動(00434)●3季業績
    ●中發展控股(00475)●中期業績
    ●互太紡織(01382)●中期業績
    ●德萊建業(01546)●中期業績
    ●普甜食品(01699)●末期業績
    ●醫渡科技(02158)●中期業績
    ●貝殼-W(02423)●1季業績
    ●雅各臣科研製藥(02633)●中期業績
    ●乙德投資控股(06182)●中期業績
    ●浩德控股(08149)●中期業績
    ●密迪斯肌(08307)●中期業績
    ●源想集團(08401)●中期業績
    ●興銘控股(08425)●中期業績
    ●創輝珠寶(08537)●中期業績
    ●寶尊電商-W(09991)●3季業績
    2024/11/22
    ●東方企控集團(00018)●中期業績
    ●HYPEBEAST(00150)●中期業績
    ●大凌集團(00211)●中期業績
    ●華信地產財務(00252)●中期業績
    ●景福集團(00280)●中期業績
    ●美建集團(00335)●中期業績
    ●星光集團(00403)●中期業績
    ●大昌微綫集團(00567)●中期業績
    ●怡邦行控股(00599)●中期業績
    ●普達特科技(00650)●中期業績
    ●環科國際(00657)●中期業績
    ●威雅利(00854)●中期業績
    ●翠華控股(01314)●中期業績
    ●美捷匯控股(01389)●中期業績
    ●亞積邦租貸(01496)●中期業績
    ●煜榮集團(01536)●中期業績
    ●劍虹集團控股(01557)●中期業績
    ●杭品生活科技(01682)●中期業績
    ●歐化(01711)●中期業績
    ●晉景新能(01783)●中期業績
    ●METASPACEX(01796)●中期業績
    ●南旋控股(01982)●中期業績
    ●敏華控股(01999)●中期業績
    ●達豐設備(02153)●中期業績
    ●KFM金德(03816)●中期業績
    ●LFG投資控股(03938)●中期業績
    ●比優集團(08053)●中期業績
    ●客思控股(08173)●中期業績
    ●神通機器人教育(08206)●中期業績
    ●高裕金融(08221)●中期業績
    ●亞博科技(08279)●中期業績
    ●嚐高美集團(08371)●中期業績
    ●莊皇集團公司(08501)●中期業績
    ●愛世紀集團(08507)●中期業績
    ●民富國際(08511)●中期業績