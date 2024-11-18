花旗陳小妮：滬深港通是客戶投資中國市場時其中一個首選途徑

內地和香港實施「互聯互通」機制10周年，花旗集團董事總經理兼日本、北亞及澳洲區域託管業務主管陳小妮(Caroline Chan)表示，中國作為全球最大的經濟體之一，是其全球許多客戶的投資組合和策略重點所在，而客戶投資中國市場時，滬深港通是他們其中一個首選途徑。

她指出，花旗擁有全球最大的證券服務網絡， 無論是境內客戶服務，還是在引進全球投資借方面，同樣擁有長久歷史。作為託管商，其角色是提供客戶需要的平台，讓他們投資屬意的市場，同時協助處理交易後的資產結算和保管事宜。

她坦言，對不少機構而歔，投資中國市場存有一些營運挑戰。首先，國際結算周期是T+2，與中國結算周期的T+0存有差異。其次是時區不同，客戶在投資前需要預備好所需資金。此外，還有單邊結算造成的結算風險，以及實時交易狀況的透明度不足等問題。不過，透過滬深港通，全球投資者投資中國市場的方式是完全革新，上述挑戰均能迎刃而解。

她提到，花旗是第一家提供應用程式界面(API)連接滬深港通交易結算加速平台 Synapse的銀行，其託管平台與Synapse完全對接， 客戶無需自行開發或提升原有基礎設施或操作程序，便可以利用其服務，為客戶提供近乎實時的交易消息和狀況更新，讓結是指示更靈活，並讓客戶處理大額交易，提升對象效率。

她指，全球在中國的投資持續增長，花旗期望能夠繼續與港交所、監管機構及市場參與者合作，研究為Synapse加入更多功能和特點，讓客戶能充分掌握中國投資機遇。

Synapse在2023年10月推出，與美國證券存管結算公司(DTCC)的機構交易處理(Institutional Trade Processing)服務連接，DTCC將自動向Synapse平台發送結算要求，從而簡化交易確認和結算通知流程，全球投資者和港交所參與者將在Synapse平台上達成的跨境交易集中配對，能提高營運效率和透明度，同時降低結算風險。