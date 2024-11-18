英國樓市11月放盤叫價跌幅超往常　分析：市場對預算案失望

外媒報道，英國地產中介網站Rightmove表示，由於在10月底公布的英國秋季財政預算案令潛在買家失望，且負擔能力仍然捉襟見肘，11月英國放盤叫價跌幅超過平常。

待售單位平均價格跌1.4%至366,592英鎊，幾乎比往常的11月多一倍，11月的表現價格並是連續第二個月低於歷史平均。Rightmove在周一(18日)發布的報告中表示，下降幅度表明市場對預算案前的不安，已轉變為對預算案後的失望。

Rightmove地產科學總監Tim Bannister指，無論是在預算案之前，還是預算案之後，都看到買家需求下降，因為已確認大多數買家的印花稅費用將增加，包括第二個單位買家以及一些首次置業人士。

Rightmove表示，鑑於英倫銀行表示對進一步減息採取謹慎態度展望未來，故買家改善負擔能力需要的時間可能比之前想像更長。此外，如果僱主透過壓低工資來應對工資稅大幅增加，買家置業預算可能進一步變得緊張。Rightmove又指，由於每家地產代理分支機構的待售單位數量達到2014年以來最高水平，因此賣家競爭非常激烈。