大行對中國股市謹慎！大摩降比重　高盛削MSCI中國指數目標

外媒報道，由於持續的通縮壓力及地緣政治緊張局勢對中國股市的獲利前景蒙上陰影，華爾街券商對中國股市變得更加謹慎。其中，摩根士丹利策略師把中國股票在區內的比重降至輕微偏低，高盛則下調MSCI中國指數目標，以反映不太有利的宏觀背景。

大行最新舉措表明他們的樂觀立場，在內地9月以組合拳救市之後迅速轉變。MSCI中國指數已從最近峰值下跌約15%，因市場對內地提供更多支持的預期的亢奮逐漸消退，以及特朗普在美國大選中獲勝，引發市場對美國可能向中國徵收更高關稅的擔憂。

包括Laura Wang在內的大摩策略師在報告中表示，該行認為內地在2025年提前實施足夠的財政刺激以瞄準消費及房地產市場的可能性很小，原因是對道德風險及過早過渡至「福利國家」的擔憂。這給未來幾個月的企業盈利及市場估值帶來更強的阻力。

該行對MSCI中國指數的2025年底目標為63點，略低於上周五(15日)收市的63.93點。大摩10月曾調低對中國的減持倉位，理由是政策前景有所改善。高盛則將該指數的目標從84點，下調至75點，雖然該行對中國股市仍維持「增持」評級，但指出美國可能對中國徵收關稅，或導致盈利增長下降。該行曾於10月調高中國股市評級。

另一方面，高盛也將香港股市評級下調至「減持」，原因是鑑於房地產及零售業疲軟，以及內地寬鬆帶來的政策流動減少。