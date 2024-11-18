李偉傑：港股宜守19300點 阿里巴巴短線博反彈
2024年11月18日 11:27
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華盛證券財富管理部董事李偉傑預期，港股本周會在19,300至20,000點上落，宜守穩19,300點，否則會進一下試之前裂口位19,000點，甚至18,400點。他指，李提到中國證監會上周發表《上市公司監管指引第10號—市值管理》，該指引旨在進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報。他認為，該指引能夠提升市場對中資股投資期望，市帳率低股份有值博空間，例如內銀股、基建股，有望增加派息及回購。
阿里巴巴(09988)上周五(15日)公布第二財季業績。李偉傑指，雖然公司收入遜於市場預期，但本次業績當中，公司於雲業務的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)按年升89%，表現亮眼；加上「雙11」的增長尚未於本季業績入帳，投資者可繼續留意公司下季業績。股價方面，李認為，於85.5元水平會有支持，並有機會於本周中段消化業績消息後反彈，短線上望94元水平；至於中長線股價能否再有突破，則視乎未來大市氣氛能否有所回暖。
據報中歐就電動車反補貼的磋商有進展，不過李認為，對此不宜抱過高期望。他指特朗普當選美國總統後，料歐盟會待他重新上場後，再因應美方相關政策再調整對華電動車關稅，相信需要一段時間，中方才能爭取到歐盟放寬中國電動車進口關稅。他預料，板塊整體會處橫行整固格局，投資者若對電動車股有興趣，在選股策略上，應留意個別車企銷售數據或市場對新車反應等基本因素。