證監會黃天祐：力拓A股指數相關期權和中國國債期貨產品

香港證監會主席黃天祐表示，港股人民幣櫃台自去年推出以來運作暢順，正積極推進將人民幣櫃台納入港股通的工作，另正努力開拓A股指數相關期權和中國國債期貨等新產品，強調香港未來必須保持國際化及多元化，鞏固市場特色，與內地市場形成有效互補，並積極利用粵港澳大灣區發展作為切入點，融入國家發展大局。

他指出，在互聯互通下，香港發揮差異化優勢，與內地市場形成互補，以助國家高質量發展，同時讓海內外投資者分享發展紅利。過去10年，在錯綜複雜的大環境下，互聯互通的成就來之不易，也是香港與內地金融市場協同發展的重要里程碑。機制具3方面優勢，包括市場國際化、香港市場落實國際化的遊戲規則、法規與監管制度對標國際準則，完善而且具有透明度，為海外投資者熟悉，可以加深其信心。

他提到，港股市場的海外企業市值達3.5萬億港元，另有不少特色板塊，例如生物科技公司、同不同股權(WVR)架構企業等，而且國際投資者積極參與，認為港股組合及資金多元化。

他又指，本港市場投資產品多元化，也是另一優勢，而交易所買賣基金(ETF)納入互聯互通，加快港股ETF市場發展，ETF佔主板成交比例翻倍；合資格的ETF資金淨流入超過600億港元。