大摩估恒指明年底基本見19400　與現價幾原地踏步

摩根士丹利發表2025年股市前瞻報告，以「顛簸的旅程」(Bumpy Ride)為主題，預期恒指在基本情況下明年底見19,400點，與現價幾乎「原地踏步」，最牛見25,000點，最熊則為14,000點，即較現水平分別升約28%及跌28%。

大摩於10月時調高預測，恒指在基本情況下，明年6月見21,550點，最牛及最熊預測分別調高見26,300及13,900點。

該行首席亞洲股票策略師郭盛強(Jonathan F Garner)團隊發表報告，預期國指在基本情況下明年底見6,970點，最牛及最熊預測分別為9,000及5,000點。MSCI中國指數最基本情況下，明年底料見63點，最牛及最熊預測分別81及45點。滬深300指數明年底基本目標見4,200點；最牛及最熊預測分別為5,000及3,130點。

該行表示，內地股市明年將更波動，因為通縮環境及包括關稅在內的地緣政治緊張局勢加劇。盈利增長壓力及上升的股權風險溢價表明沒有上行空間，比起離岸市場，偏好A股。

大摩指，在未來12個月內將有兩個主要因素影響內地股市走勢，包括再通脹及中美關係，又認為內地不太可能在明年前提前推出足夠的財政刺激措施來針對消費和樓市問題。因此，內地通縮可能會持續更長時間，導致2025年名義國內生產總值(GDP)增長約3%。同時預期美國將進一步提高關稅，以及可能提前擴大對內地的非關稅限制措施，所以料未來企業盈利及市場估值將面臨較大逆轉。

另一方面，預期盈利將持續失望或下調修正；估值已合理，但風險偏向下行；預期2025年底，人民幣兌每美元將見7.6，明年美國聯儲局料將至少減息一次。加上地緣政治趨複雜，美國政府對內地的政策將更強硬，以及將提高關稅；政策方面，預期對消費及住房的關注度降低。面對加關稅問題，以及來自美國的潛在負面消息等，將影響內地股市表現。

股份方面，該行予電訊及公用股「增持」評級，消費及房地產股「減持」評級，並已上調銀行股評級至「與大市同步」，最後建議多買A股，而非離岸市場；買入盈利不俗的股票，避開面對關稅風險或供應鏈風險的股份。