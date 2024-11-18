Jobsdb ：打工仔明年加薪料1.8%　24%企業擬凍結及削減人手

香港網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK發布《2025招聘、薪酬及福利調查報告》。調查結果顯示，僱主預期打工仔2025年的平均加薪幅度為1.8%，按年下跌0.4個百分點，預期加薪幅度最高的工種分別為「美容護理/健康」(+3.6%)、「工程」(+3.2%)、「運輸及物流」(+3.1%)。該平台今年第三季委託獨立調查機構，訪問41個行業共357家企業。

77%受訪企業於過去12個月曾發放花紅或雙糧，較去年上升3個百分點，惟同時發放花紅及雙糧的企業則佔受訪企業的36%，按年減少8個百分點。展望2025年首季招聘市場狀況，僱主普遍持審慎保守態度，48%受訪企業認為活躍程度與今年相若，認為有望更趨活躍則按年下跌11個百分點至24%。

逾7成僱主傾向於明年首季維持現有全職人手編制或有意增聘人手，其中跨國企業在增聘全職人手方面預期較為極，32%跨國企業計劃明年首季招聘更多全職僱員。另外，計劃凍結或縮減人手的企業分別有17%及7%，較去年分別升8個百分點及3個百分點。值得留意，雖然人手需求稍有放緩，但仍有69%企業表示有招聘困難，與去年相同，當中最大原因為「難聘請相符技能的人才」(54%)。

為填補勞動力及技術人才缺口，企業近年積極招聘外地人才，逾半受訪企業預期未來會聘用內地及海外人才；惟受到整體市場環境影響，比例略為回落，分別為57%及55%，按年下跌6個百分點及5個百分點。同時僱主希望政府簡化工作簽證申請或相關行政手續，並希望可以縮短申請工作簽證的審批時間。

另外，過去12個月內，只有42%受訪企業表示曾錄用應屆畢業生，較2023年下跌近一成，創4年新低。Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，調查結果顯示，僱主在展望明年招聘人手的取態上較去年更為審慎，但增聘或維持人手編制的僱主的比例依然佔多數，預計明年招聘市況仍然穩定。

除招聘策略重心有所調整，企業陸續恢復疫情前的工作模式，有68%企業不再「提供混合或遙距工作安排」，要求員工重返辦公室，較去年同期增加12個百分點。企業推行「彈性地點工作」政策亦有縮減趨勢；其中，提供「超過15天彈性地點工作安排」的企業比例由去年39%跌至23%，減少16個百分點。

此外，企業運用人工智能(AI)的情況亦有輕微進展，過去12個月，香港有近兩成企業引入AI技術，主要協助寫作、分析數據及顧客服務等範疇。企業持續增加應用AI的同時，所面對的挑戰亦較去年有所差別。企業在數據私隱及道德方面(39%)，以及AI所產出的內容中立或準確程度(28%)，關注度持續提高。隨着愈來愈多企業已運用AI一段時間，憂慮員工缺乏與AI溝通的經驗的企業大幅減少24個百分點至24%，反映愈來愈多僱員對應用AI更為熟練。