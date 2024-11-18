瑞銀：全球經濟增長將放緩至2.6%　新興市場股票首選...

瑞銀投資銀行全球首席經濟及策略研究主管Arend Kapteyn在最新《瑞銀全球經濟與市場展望2025-26年》指出，預計未來兩年全球經濟增長將從3.2%放緩至2.6%。部分因為該行認為美國目前的經濟增長無法持續，但主要因美國加徵關稅將對本已疲軟的中國經濟造成損害。

對於股票市場， Arend預計2025年末標普500指數將達到6,400（上漲約6%），美國股市在12個月內將跑贏歐洲，而歐洲將跑贏新興市場。品質股將繼續跑贏價值股，不過美國金融股應該會表現良好。新興市場中，中國互聯網股票仍是首選，但其他地區「中國受益者」交易的漲幅將減弱。

固定收益方面， 估計10年期等效久期的供應量從2026年起才會大幅攀升。澳洲、英國和新興市場利率也具有吸引力。信用利差處於高位。信用利差的區間將維持到年底，但2025 年會小幅走闊，其中美國跑贏歐洲。

Arend認為，全球任何地區的貨幣都未反映關稅風險。為希望實現投資組合多元化，各國央行和零售市場的黃金需求也仍然強勁。黃金仍將是大宗商品中的贏家。預計短期內歐元和日圓仍將承壓，但如果日本的經濟增長繼續改善，促使日本央行在2025年加息至接近1%，日圓或將大幅反彈。