耀才：對明年恒指看法審慎　最樂觀達25000點

香港理工大學副教授趙靜認為，就未來全球宏觀經濟的看法，相信是特朗普當選美國總統會否對未來四年的地綠政治有重要的影響；進出口的關稅和通貨膨脹大概率會增加，而令股市和樓市都會增添壓力；而人工智能的快速發展會幫助各行各業提高生產力，比較適合人工智能的行業會較為有利。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，雖然恒指今年有望打破「四連跌」（2020至2023年恒指均錄得年度下跌），惟2025年行情並不明朗，特別是特朗普再度當選美國總統後，中美以至環球政經未來局勢存在高度不確定性，中國地方及內房債務亦處理需時，故對明年港股看法仍較審慎，恒指明年初步目標為21,500至22,000點；若中美關係出現突破以及內地經濟尤其是內房問題出現曙光，在最樂觀情況下，恒指始有望挑戰25,000點。另外，他較看好新能源、儲能、雲計算/服務及中資電訊股等板塊，至於美股則繼續看好AI產業鏈發展。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，一向貼近投資者的耀才每年均會舉辦民意調查，向香港所有投資者作出深入探討，剖釋投資者對港股未來的睇法。今年很榮幸獲香港理工大學邀請，聯合進行大型民意調查，希望藉此令是次民調顯得更嚴謹及具權威性，亦冀望可對投資者對近年飄忽的港股有啟示作用。