高盛削澳洲明年經濟增長預測至1.8%　憂受累美或對華加關稅

外媒報道，高盛下調對澳洲2025年經濟增長預測，指即將上任的特朗普政府對中國加徵關稅的預期可能會產生負面外溢效應。

根據該行周一(18日)發布的澳洲及​​新西蘭2025年展望，該行目前預計澳洲明年國內生產總值(GDP)將增長1.8%，先前預期為2%，反映澳洲最大貿易夥伴對出口的預期影響。特朗普威脅要對中國出口產品徵收60%關稅，以保護美國企業及就業機會。

澳洲目前利率處4.35厘，為13年來高位，由於利率上升損害消費者開支，澳洲今年經濟增長已放緩。高盛維持其「鴿派」立場，即澳洲央行將於明年2月開始寬鬆，比許多其他經濟學家及市場預測要早。高盛預計央行將在明年第一次會議上減息，並在明年11月前達到3.25厘的最終利率。貨幣市場要到明年5月才會看到央行放鬆政策。

該行以Andrew Boak為首的經濟學家在報告中表示，「我們的預測比市場定價及一致預期更鴿派。整體而言，我們認為美國對中國提高關稅對澳洲利率有鴿派解讀。」

他們表示，澳洲將於明年5月舉行選舉，有利於選民的新政策可能會進一步刺激經濟。中左翼工黨政府已宣布一系列措施，以緩解選民對生活成本上漲的不安，包括擴大租金援助及減少大學生債務等。高盛又指，注意到明年聯邦大選之前新財政刺激措施帶來的上行風險。

至於新西蘭，高盛的基本預測是央行在今年11月及明年2月繼續減息0.5厘，然後將減慢步伐，每次會議減息0.25厘，並在明年7月達到3厘的最終利率。