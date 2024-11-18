寒風陣陣！全球9大車企先後裁員　恐打爛6萬人飯碗

外媒報道，汽車業寒風陣陣，全球9大車廠包括日產汽車(Nissan)、福士(Volkswagen)等近來陸續公布裁員計劃，目前累計共有6萬人將丟飯碗。

電動轉型難，加上汽車消費需求減退，導致車企與相關零部件廠的營運備受打擊，被迫採取策略進行調整，包括優化內部組織結構，以提高效率及降低成本，其中裁員是降低成本最直接、也是最立桿見影的手段。

今年11月開始，Stellantis、日產及奧迪(Audi)宣布將於未來幾個月內在全球削減總計超過1.6萬個工作機會。其中，日產將在全球裁員9,000人，Stellantis將在美國及西班牙裁員2,600人，奧迪將在德國裁員4,500人，不過這些都只是近期汽車產業鏈裁員的一小部分。

德國汽車工業協會(VDA)的研究預測，在直至2035年的未來10年內，德國汽車業將有14萬個工作流失，相當於目前工作總數約15%。據GlobalData數據，9月全球各大市場的汽車銷量大多出現下滑，GlobalData將2024年全球輕型車銷量預測下調50萬輛，至8,800萬輛。

最令車企警惕的是，豐田(Toyota)、平治(Mercedes-benz)、福士、本田(Honda)、寶馬(BMW)5大車廠第三季盈利皆「腰斬」。此外，車廠與相關零組件廠存在緊密相連、互相依存的關係，令汽車零件巨頭也在進行裁員。

電動化成為汽車業發展的主流趨勢，這種轉變要求傳統供應商不但要及時調整業務結構，更要適應新的技術需求，在短時間內完成技術升級及產品線調整，降低成本成為這些零件供應商的主要應對策略。另一方面，汽車市場的價格戰也無可避免壓縮汽車零件成本，也可能導致汽車零件企業銷售走高，但利潤率走低的尷尬局面。