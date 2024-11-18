文曜3天沽5伙套逾5575萬　內地投資客連購4伙及兩車位

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，於3天內沽出5伙，套現逾5,575萬港元，包括有內地投資者大手連購4個單位及兩個車位，成交價逾4,293萬元。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該大手客購入4伙位於17樓及19樓的B及D室。其中17及19樓B室，實用面積650方呎，兩房套房梗廚連儲物室間隔，成交價約1,252.12萬及1,262.1萬元，呎價約19,263及19,417元。

至於17及19樓D室則有一房間隔，實用面積379方呎，售價分別702.3萬及706.57萬元，呎價約18,530及18,643元。買家同時亦購入兩個車位，每個車位成交價為185萬元，即4個單位及兩個車位總成交價逾4,293萬元。

該名內地投資客入市作長線投資，主要是因政府早前推出多項措施為物業投資者「鬆綁」，並看好項目校網、交通及生活配套等優勢。

而另外一宗成交為23樓B室，實用面積650方呎，兩房套房梗廚連儲物室間隔，由另一買家選用90天即供付款辦法，以約1,282.42萬元成交，呎價約19,730元。

鄭智荣指出，項目早前加推的B室獲買家追捧，單位屬兩房套房連儲物室間隔，景觀開揚，有信心項目將會錄得更多成交。該盤共提供 92伙，涵蓋一房至四房間隔，實用面積379至2,183方呎。