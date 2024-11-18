施羅德CEO訪港展開首次海外職務訪問　成立基礎建設亞洲部門

施羅德投資集團行政總裁歐斐德(Richard Oldfield)自11月8日就任，選擇香港作為其首次海外職務訪問，並於周一(18日)出席香港金融管理局舉辦的「國際金融領袖投資峰會」。他指出，香港作為備受推崇的國際金融中心及連接中國內地的「超級連繫人」(super connector)，具備了進一步發展為綠色基建和氣候相關投資卓越中心的良好條件。集團作為全球資產管理公司，施羅德投資及施羅德資本基礎建設亞洲部門具備充分的能力促進集資，為這一目標作出貢獻。

他又宣布，成立施羅德資本基礎建設亞洲部門，以亞洲一些最具經驗的可再生能源投資者為核心，將推進Schroders Greencoat的擴展，該平台為全球最大的買入持有可再生能源投資專家。施羅德資本基礎建設亞洲團隊的大多數成員常駐香港。

歐斐德指出，集團正不斷尋找新方法，以確保能夠繼續為客戶提供卓越的服務和價值。為此承諾，集團正積極擴展在亞太區的私募市場方案，因為看到這資產類別能為客戶帶來顯著的益處。

施羅德資本基礎建設亞洲部門將負責拓展集團在中國內地的可再生能源基建投資能力及資產，而中國在全球可再生能源市場中位居前列。通過該部門，施羅德投資集團期待為尋求回報及環境成果的企業提供服務。團隊常駐香港，這將促進國際及本地企業與亞洲可再生能源機遇之間的交流。

施羅德投資香港區行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀(Gopi Mirchandani)相信，這是一個重要的資產類別，與其長期資產投資者的需求高度符合，因為可再生能源基建資產預料可提供穩定及長遠的資金流。此外，可再生能源基建資產還能為經濟和竭力實現淨零或減少碳足迹的公司提供可衡量及直接的脫碳效益。