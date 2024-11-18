投資者趁低掃「蝕本貨」　太古城套三房1352萬元沽出

投資者轉購「蝕本貨」，鰂魚涌太古城套三房單位，同類買家以1,352萬元購入，較約8年前購入價帳面再低約5.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城銀栢閣中層F室，實用面積約897方呎，套三房間隔，以1,352萬元沽出，呎價約15,072元，新買家為投資客，入市作投資收租用。原業主於2016年8月以1,430萬元購入單位，持貨約8年帳面需蝕讓78萬元或約5.5%。

●利嘉閣劉信文稱，筲箕灣峻峰花園C座高層6室，實用面積約450方呎，兩房間隔，叫價595萬元放售，經誠意洽商後，最終以574萬元成交，呎價約12,756元。

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九龍區

●中原王能指，觀塘凱匯5座中層L室，實用面積約772方呎，套三房間隔，望開揚都市景，最初開價1,350萬元，累減150萬元或約11%，以1,200萬元易手，呎價約15,544元，原業主於2019年1月以約1,574.82萬元買入，持貨逾5年帳面需蝕讓374.82萬元。

●中原任展雄稱，長沙灣居屋麗翠苑3座高層15室，實用面積約379方呎，三房間隔，放售超過1年，未補價第二市場叫價510萬元，近日調整至455萬元即獲洽購，最新以440萬元易手，呎價約11,609元，新買家為同區家庭客。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居6座中層F室，實用面積約513方呎，兩房間隔，4月叫價850萬元，惟乏人問津，本月中減至786萬元即獲洽購，累減73萬元，以777萬元易手，呎價約15,146元，原業主持貨逾6年帳面需蝕讓158萬元，貶值約17%。

●美聯張曉盈指，荔枝角美孚新邨4期百老匯街99號低層B室，實用面積約918方呎，套三房間隔，以858萬元承接單位，呎價約9,346元，原業主於2015年7月以約868萬元購入，持貨約9年帳面微蝕約10萬元，貶值約1.2%。

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新界區

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳天晉II第3A座高層C室，實用面積約648方呎，套三房間隔，新買家為用家，睇樓後即洽購，單位原先叫價1,230萬元，議價後以1,040萬元成交，呎價約16,049元。

●美聯林浩德表示，將軍澳日出康城晉海頂層連天台特色戶，實用面積約929方呎，連約719方呎天台，套三房連工人房間隔，叫價1,900萬元，放盤約半年，享海景，減價295萬元，以1,605萬元易手，呎價約17,277元，低於市價約5%，約3年帳蝕約290.2萬元，貶值約15.3%。

●美聯林健偉指，將軍澳新都城3期2座低層特色單位，實用面積約631方呎，連160方呎平台，三房間隔，以760萬元放盤約兩個月，近期獲買家洽詢，議價後以718萬元自住，呎價約11,379元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海．星灣御25座低層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，單位放盤約3個月，叫價700萬元，減39.2萬元，660.8萬元獲買家承接，呎價約13,323元，原業主於2017年11月購入上址，持貨約7年帳面虧蝕78.2萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山海栢花園4座低層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔，望全海景，叫價630萬元，放盤約1年，獲買家以580萬元承接，呎價約14,078元。

●中原徐可志表示，馬鞍山11月暫錄近60宗二手買賣，泓碧3座高層F室，實用面積約310方呎，一房間隔，望內園景，叫價500萬元放售，最新以490萬元易手，呎價約15,806元，新買家為上車客，原業主於2019年以約680.8萬元買入，約6年帳面蝕讓190.8萬元。

●美聯李天傑指，馬鞍山11月錄逾50宗二手買賣，包括翠擁華庭9座高層B室，實用面積約469方呎，兩房間隔，早前叫價580萬元，同類放盤罕有，原業主僅接受小幅議價，區內家庭客以570萬元承接，呎價約12,154元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，馬鞍山居屋錦泰苑D座低層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，放盤約兩星期，未補價第二市場叫價580萬元，微減43.2萬元，減幅約7.4%，以536.8萬元成交，呎價約8,258元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田碧濤花園1期雅碧閣高層G室，實用面積約646方呎，套三房間隔，叫價630萬元，放盤4個月，減5萬至625萬元沽出，呎價約9,675元。

●中原吳嘉權指，大埔白石角逸瓏灣8的3C座低層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，叫價約650萬元，議價後以600萬元沽出，呎價約12,146元，新買家為用家，原業主於2019年以約630萬元買入，持貨約6年帳面蝕讓30萬元，單貶值約4.8%。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水11月暫錄約60宗二手買賣，按月升近兩成，粉嶺碧湖花園5座中層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以405萬元易手，呎價約10,125元，新買家為上車客。

●利嘉閣黃永全指，元朗蝶翠峰11座高層A室，實用面積約607方呎，三房間隔，原業主叫價590萬元，議價後以548萬元成交，呎價約9,028元，單位於2017年以約600萬元買入，約7年帳面蝕52萬元。

●中原王勤學表示，過去周末元朗錄得8宗二手買賣，3宗屬細價樓成交，其中好順意大廈B座中層5室，實用面積約283方呎，兩房間隔，叫價320萬元，議價後以299萬元沽出，呎價約10,565元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑C座低層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內首置客擁綠表資格，獲減價57.5萬元，未補價第二市場以372.5萬元購入自住，呎價約5,731元。

●祥益謝澤銘表示，屯門公屋良景邨良賢樓低層13室，實用面積約447方呎，綠表客睇樓已約3個月，為方便往返內地，未補價第二市場以150萬元成交，呎價約3,356元。

●祥益邱家邦稱，屯門豐景園5座高層2室，實用面積約342方呎，兩房間隔，減價6.2萬元，區內準婚客見屋苑鄰近家人居所，方便日後互相照應，決定以318.8萬元購入作新婚自用，呎價約9,322元。

●利嘉閣李曉敏指，荃灣環宇海灣8座中層B室，實用面積約498方呎，兩房設計，望部分海景，叫價680萬元，議價後以660萬元成交，呎價約13,253元。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣11月暫錄約12宗買賣，屋苑29座中層H室，實用面積約476方呎，有裝修，5月叫價580萬元，多次降價後減至490萬元，議價後以483萬元易手，呎價約10,147元，原業主於2021年以615萬元買入，帳面蝕132萬元，貶值約21.4%。

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