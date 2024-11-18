市區單幢新盤引人注目　北角項目連續第三日加推

新盤市場焦點落入市區單幢項目，北角樓盤周一(18日)率先招標沽出1伙，呎價約28,000元，並於今日再推新價單，已於3日3度加推共80個單位。至於一手豪宅大額交額保持活躍，石硤尾項目一個花園大宅以1.8億元沽出，何文田分層豪宅單位亦以7,360萬元易手。

●101 KINGS ROAD高層三房戶1590萬招標售出

集團執行董事程德韻表示，該買家選用120天即供計劃，考慮到項目屬樓花期短，區內配套及交通網絡成熟，遂決定購入單位。

●101 KINGS ROAD加推28伙 折實576萬起

據價單資料，今批單位以中高樓層為主，包括8伙一房開放式廚房單位、10伙兩房開放式廚房單位、以及10伙兩房梗廚單位，實用面積244至434方呎，折實價576.1萬至1,108.2萬元，呎價約23,574至25,535元。

集團執行董事程德韻表示，項目3天內已錄得逾1,000個認購登記。以已推出4張價單合共131伙計，超額認購逾6.6倍。

資料顯示，該盤上周開價首批51伙折實平均呎價約20,800元，其後的兩次加推，平均呎價約21,808及約23,393元。連同今批單位，項目於3日3度加推共80伙，若以對上價單比較，今批單位平均呎價高出約4.5%。

●ST. GEORGE'S MANSIONS逾千呎大宅7360萬成交

信置執行董事田兆源表示，超級豪宅繼續受追捧，減息效應下，項目10月至今售出26伙，約一個半月套現逾17億元，不少由大家族大手買入。全盤至今累售94伙，總套現逾82億元，預期豪宅市場會繼續旺勢，價量齊升。

除本地大家族外，項目亦受高才和專才歡迎，據市場人士透露，最近成交中，有5組買家為購人兩伙或以上的大手客。

●文曜獲內地投資客斥逾4293萬連購4伙及兩車位

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，於3天內沽出5伙，套現逾5,575萬港元，包括有內地投資者大手連購4個單位及兩個車位，成交價逾4,293萬元。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該大手客購入4伙位於17樓及19樓的B及D室。其中17及19樓B室，實用面積650方呎，兩房套房梗廚連儲物室間隔，成交價約1,252.12萬及1,262.1萬元，呎價約19,263及19,417元。

至於17及19樓D室則有一房間隔，實用面積379方呎，售價分別702.3萬及706.57萬元，呎價約18,530及18,643元。買家同時亦購入兩個車位，每個車位成交價為185萬元，即4個單位及兩個車位總成交價逾4,293萬元。

該名內地投資客入市作長線投資，主要是因政府早前推出多項措施為物業投資者「鬆綁」，並看好項目校網、交通及生活配套等優勢。

而另外一宗成交為23樓B室，實用面積650方呎，兩房套房梗廚連儲物室間隔，由另一買家選用90天即供付款辦法，以約1,282.42萬元成交，呎價約19,730元。

鄭智荣指出，項目早前加推的B室獲買家追捧，單位屬兩房套房連儲物室間隔，景觀開揚，有信心項目將會錄得更多成交。該盤共提供 92伙，涵蓋一房至四房間隔，實用面積379至2,183方呎。

●屯門OMA by the Sea三房1200萬招標售出

●緹外花園大宅1.8億招標售出 呎價逾5.19萬

連同早前售出的兩伙分層大宅，項目於11月錄得3宗成交，套現逾5.8億元。該盤今年錄得26宗成交，套現逾83億元，其中花園大宅於今年已售出7伙，餘下最後2伙待售。至今樓盤開售至今則累售31伙，總成交金額逾95億元，平均呎價約60,000元。