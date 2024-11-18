美股個別發展　道指跌51點

美股3大指數周一早段個別發展，道指跌51點，報43,393點；標指跌2點，報5,867點；納指升2點，報18,682點。港股夜期報19,661點，升55點；高水84點。

投行摩根士丹利調整了對美股的預測，料至2025年底，標指將升至6,500點，這預示着從當前水平出發，該指數有約一成的上升空間。此番調整反映了摩根士丹利對盈利持續增長及寬鬆貨幣政策的樂觀預期。

而相對於市場上其他機構，大摩加看好債券。該行最新的展望報告顯示，10年期美國國債孳息率有望在明年中降至3.75厘；到明年底降至3.5厘，即較目前水平仍會下降近一厘。大摩估計，明年上半年聯儲局將會再減息合計0.75厘，意味減息幅度將超出市場的預期。除了美國國債外，該行建議超額配置十國集團的政府債券，因為隨着美國進一步減息，歐洲、英國等發達經濟體亦會相繼下調利率。