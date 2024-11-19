受惠旅遊需求強勁　攜程集團第3季多賺46%

經調整EBITDA為56.8億元，按年增長22.8%，按季增長28%；經調整EBITDA利潤率36%，去年同期為34%，今年第2季為35%。

期內，淨營業收入按年增長15.5%至158.73億元，按季增長24.2%，主要得益於愈來愈強勁的旅遊需求。其中，住宿預訂收入68.02億元，升21.7%，交通票務收入56.5億元，升5.3%，旅遊度假收入15.58億元，升17.3%，商旅管理收入升11%至6.56億元。

另外，期內產品研發費用為36.4億元，按年上升1.7%，按季上升21.6%，主要由於產品研發人員相關費用的上升。2024年第三季度產品研發費用佔淨營業收入的23%。

集團表示，國際各業務板塊呈現快速增長態勢，出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的120%水平，國際OTA平台酒店和機票預訂同比增長超過60%。

攜程董事會執行主席梁建章表示，2024年第三季度，國內和國際旅行都表現出強勁的增長勢頭，隨着消費者信心的提振和旅行熱情的高漲，公司對旅遊業的持續增長持樂觀態度。同時，堅信由人工智能引領的技術革命將成為塑造全球旅遊業未來的核心驅動力。