鄧聲興：京東集團電商節銷售理想

集團在全國以舊換新計劃中發揮了關鍵作用，促進了家電和電子品類銷售，百貨品類用戶數目增長良好，新用戶按年增長達兩位數，而且使用頻率增加。更大的規模和更強的供應鏈能力也令京東季內毛利率達到17.3%的歷史新高，較去年同期上升1.7個百分點。

集團指今年雙11旗下平台買家按年增逾兩成，集團採銷直播訂單量按年增長3.8倍。過1.7萬個品牌成交額按年增長超過5倍，超過3萬個中小商家成交額按年增逾2倍。其中羽絨服、防水外套、保暖內衣成交額倍增。同時全國逾90%的縣域農村地區均有消費者透過京東以舊換新，大電視成為換新首選，掃地機械人等519個家電家居產品成交額增200%。另外，受惠於京東物流的強勁盈利表現及京東零售可觀的利潤的推動，經調整每股盈利按年增長29%，相信對股價有正面影響。股份阻力位160元，支持位110元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)