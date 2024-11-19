李偉傑：小米第三季度業績強　股價前景看悄

筆者認為，小米多條業務線實現強勁增長，在第三季業績表現亮眼，驗證了其「人車家全生態」戰略的成效。同時，小米研發支出提升，加大研發人員投入，預示小米有望憑藉硬核科技創新，從行業追趕者邁向引領者的新階段，相信這有助集團未來的持續增長奠定穩健的基礎。

第三季，小米智能手機業務收入為475億元，按年增長13.9%。值得一提的是，據Canalys數據，小米智能手機在中國大陸地區的出貨量排名上升至第四，市場份額按年提升1.2個百分點至14.7%。集團的高端化戰略亦持續發揮成效，第三季小米售價在3,000元以上的高端智能手機機型出貨量，在中國大陸地區整體智能手機出貨量中的佔比達到20.1%，按年提升7.9個百分點。

小米互聯網及IoT與生活消費產品業務同樣表現亮眼，雙雙創下歷史新高。第三季，小米IoT與生活消費產品業務收入為261億元，按年增長26.3%，毛利率達到20.8%，按年提升2.9個百分點。在智能大家電方面，小米持續推出創新產品，空調及洗衣機出貨量按年增速均超過50%，展現強勢增長。筆者相信，隨着小米智能家電實驗中心在今年10月啟用，將有望通過技術賦能更多產品，爲市場帶來更多驚喜。

互聯網業務第三季收入達到85億元，按年增長9.1%；而毛利率達到77.5%，按年提升3.1個百分點。至於市場關注的汽車業務，第三季毛利率達17.1%，超出市場預期。小米SU7已經提前完成全年10萬台的交付目標，全年交付衝刺13萬台。汽車業務未來增長非常可期。筆者相信，隨着集團汽車產能持續提升，其潛力不可忽視，未來有望獲得更好成績，值得投資者和市場在之後給予更多關注。

小米三季度可謂成功交出「史上最強業績」，加上早前結束的雙11，小米表現出色，全管道累計支付金額已破319億元，創下小米參與雙11以來累計支付金額最高紀錄，相信令投資者對小米業務發展頗有期望，有望進入全新收穫期。

近期，港股受強美元影響而面對調整壓力，相反強勢股份呈現高位橫行整固格局，在等待業績公布前，小米早前股價在10天線水平穿梭，在績優期望逐步實現後，預料在20天移動平均線27港元水平見吸納良機，短線有望再度挑戰30港元關口水平，中線可望32港元，防守位置在50天移動平均線23.8港元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)