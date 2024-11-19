【金融峰會】金監總局：鼓勵中資銀行險企在港設區域總部

國家金融監管總局局長李雲澤在本港出席國際金融領袖投資峰會時指出，該局堅定支持香港鞏固提升國際金融中心地位。

他指出，一是持續提升金融業對港澳開放水平，盡快完成涉及CEPA新開放措施的法規調整，推動相關實例盡早落地，探索推動監管機制和規則相互聯通，研究出台提升大灣區金融服務便利化水平的政策措施。二是積極支持香港總部經濟建設，鼓勵中資銀行保險機構在香港設立境外區域總部，支持兩地銀行保險機構加強全方位協作，為中資企業走出去提供一站式的金融服務。第三是協助香港國際風險管理中心建設，支持更多內地保險公司在香港發行巨災債券，支持香港國際再保險市場加速發展，鼓勵在港中資銀行參與香港國際黃金交易中心的建設。

他續表示，中國金融業對外開放的大門只會越開越大。金融監理總局將不斷深化金融業的改革開放，着力打造市場化、法治化、國際化的營商環境，支持在華外資機構更全面深入參與中國金融市場。

李又提到，內地金融安全穩健運行為香港金融業穩定發展提供堅強後盾，截止今年第3季末，內地金融業總資產約490萬億元人民幣，銀行業、保險業規模分別位列全球第一和第二，運行整體穩健、風險總體可控。保險公司綜合償付能力充足率196%，全國性銀行資本充足率近16%，撥備覆蓋率達240%，完全能夠從容應對各類風險挑戰。