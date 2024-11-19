阿波羅CEO：美續維持全球領導地位　正處經濟變革關鍵時刻

市場關注美國財政部長這一關鍵經濟職位由誰人出任，據報特朗普的顧問們正擴大財長遴選範圍，增加億萬富豪Marc Rowan及前聯儲局前理事Kevin Warsh等人選。

身為私募基金管理巨擘阿波羅全球管理(Apollo Global Management)聯合創辦人兼行政總裁的Rowan近日接受外媒訪問，樂觀看待即將上任的特朗普政府，認為美國目前正處經濟變革的關鍵時刻，尤其是特朗普當選總統後更為親商的監管政策。「在過去4年，我們已經刺激經濟，現在紅利即將顯現，準備迎接努力的回報。」

隨着基礎設施及能源領域的關鍵投資正推進，Rowan認為美國正處增強全球競爭力的有利位置，並問道，「我們正處於全球發展的核心地帶，現在的問題是，我們能否領導這一切？」

談到地緣政治風險，Rowan強調，維護經濟安全需要強大的國家力量，他又指商業領袖參與，預示着將推動美國經濟及市場的深度變革。

展望明年，Rowan表示企業文化是阿波羅成功的關鍵，他透露公司正收購規模較小的企業，以更好地補充其核心業務，擴大市場影響力。