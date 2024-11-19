【金融峰會】花旗：美總統換屆後添多項不明朗因素

美國總統大選結果已定，花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)認為，美國總統換屆後將迎來多項不明朗因素，首先是關稅(Tariffs)，相信措施不會令貿易停頓，但可能會引發大規模市場轉變，稅制亦可能出現改變，最終引發美國通脹升溫。她續稱，美國大選過後可能逐步放寬監管，市場已開始有反應，相信可推動更多新股上市，對銀行業是喜訊。

法國巴黎銀行董事長樂明瀚指出，歐洲多國未來都仍有選舉舉行，須面對能源成本上升等挑戰，未來續關注俄烏戰事及中東地緣政治糾紛能否達成和平協議。

出席同一場合的瑞銀集團董事長Colm Kelleher則認為，亞洲經濟體可以應付加美國或加徵關稅的影響，即使會對中國經濟增長帶來重大衝擊，但料中國政府仍可透過不同措施作出適對，以緩和經濟影響。

市場關注日本利率及日圓走向，三菱UFJ金融集團會長三毛兼承估計，日本央行將加快加息，因日本通脹升溫，日圓兌每美元疲弱不利經濟。他預計，日本央行於3月底前會加息一次，2026年3月底前加息兩次。