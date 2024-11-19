高盛：美元步入強勢期　特朗普關稅計劃助攻

外媒報道，高盛外匯策略師表示，在特朗普計劃徵收高額關稅的政策推動下，美元正進入新一輪強勢時期，不再預計美元會全面貶值，而是美元將在更長時間內走強。

高盛過去兩年一致預測美元將從高估值逐步回落，此項預測在去年被證實正確，不過進入今年，自9月下旬以來，美元匯價一直反彈，尤其在11月5日大選以來，美元已經累升2.4%，令高盛的觀點被削弱。

高盛Kamakshya Trivedi等策略師團隊在上周五(15日)的報告中表示，過去幾年的核心觀點是，只見美元從2022年底峰值水平輕微貶值，這在很大程度上證明是正確，不過目前預計，在美國明年的政策組合中，關稅將佔據重要地位，以及還有些進一步的財政改革。

他們補充，關稅加上美國經濟蓬勃發展，以及資產價格上升的預期，「對美元來說是一個強而有力的組合」。該行現時預計，特朗普的經濟政策將增加美國進口商品的成本，同時降低美國企業本土經營成本。

高盛估計，這些利好因素將推動美元貿易加權指數在未來一年上漲約3%，並預測歐元兌美元匯率將在未來12個月內跌至1.03，日圓兌每美元匯率將跌至159。

雖然對美元看法樂觀，惟策略師們仍預測，美元將無法突破2022年高位，並表示考慮到美元估值已經很高，以及美國聯儲局的寬鬆前景，預計上述預期的升勢會遇上阻力。高盛又預計，強美元將迫使其他國家出手支持本國貨幣，或直接干預外匯市場，又或者提高利率。「我們確實預計，強美元將促使一些地方進行新干預，可能會導致其他國家採取更緊縮的貨幣政策，並可能在美國官員就匯率發表評論時，導致外匯偶然出現波動。」