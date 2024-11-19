【金融峰會】滙豐艾橋智：亞洲地區拓「加一」策略好處多
2024年11月19日 14:29
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滙豐控股(00005)行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)在國際金融領袖投資峰會上表示，近年企業推進「中國加一」策略的現象，已演變為在亞洲多個地方都出現「加一」情況，亞洲地區從推展「加一」策略中能捕捉很多好處。由目前至2030年之間大約5年的貿易模式和貿易流量，預計這些亞洲內部的流動將再增加65%，考慮到這些流動已超越許多跨太平洋的流動，相信當中有很多的潛力發展。
他指，中國的財富增長是世界上最快的國家之一，帶動香港離岸財富交易，預計到2028年，香港將成為最大的離岸中心，管理資產規模約3.2萬億美元，領先瑞士的約3.1萬億美元。
貿易保護主義主張抬頭，市場擔心貿易全球化或受影響。渣打集團(02888)行政總裁溫拓思直言，「這些全球化已死、全球化倒退，對不起，那都只是廢話(rubbish)，根本不是真的」。他認為全球化依然強大，只是在不同的地方顯現出來。
溫拓思又指，東盟是多樣化的地區，擁有一些世界上最富有的國家以及一些中低收入國家，呈現的機會巨大，整個地區蘊含未來關鍵礦物。渣打作為全球為數不多的最大貿易銀行之一，渣打最大的貿易走廊是「中國—東盟」，它將繼續快速增長。