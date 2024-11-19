【金融峰會】滙豐艾橋智：亞洲地區拓「加一」策略好處多

他指，中國的財富增長是世界上最快的國家之一，帶動香港離岸財富交易，預計到2028年，香港將成為最大的離岸中心，管理資產規模約3.2萬億美元，領先瑞士的約3.1萬億美元。

溫拓思又指，東盟是多樣化的地區，擁有一些世界上最富有的國家以及一些中低收入國家，呈現的機會巨大，整個地區蘊含未來關鍵礦物。渣打作為全球為數不多的最大貿易銀行之一，渣打最大的貿易走廊是「中國—東盟」，它將繼續快速增長。