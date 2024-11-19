廖嘉豪：對中國股市看法仍積極

10月15日當周建議讀者或可趁低吸納中國股市，奈何政策細節未能滿足市場期望，令恒生指數、國企指數比10月15日收市價分別仍低約4%、3%。雖然港股表現暫時未符預期，但基於政策組合拳可應對中國經濟放緩風險，並假設中國政府隨後將推出3萬億人民幣的支持消費計劃，以及預計行業市場分析師將在10月底和11月初的業績期中上調中國股票2025年每股盈利預測，筆者仍對中國股市看法積極，恒生指數及滬深300指數明年中分別上試26,000點及4,600點的預測不變。

雖然2024至26年增加6萬億人民幣的地方債置換方案不太可能對中國經濟增長產生重大影響，但卻可降低地方政府信用風險。最新河南省發行一筆用於置換存量隱性債務的一般債券完成招標，發行規模318.169億元人民幣，期限10年，票面息僅2.26厘，大減利息成本。

後續政策方面，花旗分析員續預計明年中國財政赤字佔GDP比例在3.8%以上，代表財政政策仍有擴張空間，亦預期推出3萬億人民幣的支持消費計劃，以及發行特別國債作銀行資本重組。中國或在2025年推出大規模刺激措施，但環球對中國股市的情緒仍低，不單MSCI中國指數大多數行業的盈利預測持續被下調，歐洲等主要成熟市場中與中國相關的股票，其每股盈利下調幅度比同行更大，估值下調幅度亦更深。目前市場預期過低的環境有利若中國政府落實其政策轉向而推升股市。

在中國政府的刺激措施支持下，2025年每股盈利增長預測或在2024年第四季/2025年第一季度業績期現轉捩點，因行業分析師在刺激政策預期下調高宏觀假設。根據11月的2025年每股盈利增長預測市場數據，資訊科技行業(即互聯網)(每股盈利按年升15.8%)和消費品行業(非必需消費品每股盈利按年升14.3%，必需消費品每股盈利按年升11.8%)明年盈利增幅最吸引，支持花旗分析員超配互聯網及消費品行業。互聯網行業基本面良好，最近業績亦顯示各互聯網巨頭仍可透過成本控制、優化高利潤產品比例，以及提升平台及服務吸引力，令盈利按年增幅繼續高過銷售額增幅，而消費刺激措施對互聯網行業具積極溢出效應，消費品行業亦將最直接受惠財政刺激措施。

A股或可跑贏H股，因前者較直接受惠中國政府的刺激措施，以及面對美國政策的波動性較小，10月15日至今滬深300指數升近2.9%。香港和中國內地股市估值便宜，估值對比MSCI新興市場和MSCI新興市場(中國除外)亦較吸引，料當中國政府宣佈更多市場期待已久的財政刺激措施細節，將增強投資者對中國股市的信心。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪