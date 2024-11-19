同程旅行第三季多賺55%　收入增51%

集團指，總收入增加乃受核心在線旅遊平台分部及度假分部的收入增加所推動。核心在線旅遊平台收入，主要來自住宿預訂服務及交通票務服務，按年增加21.62%至40.12億元。住宿預訂服務收入增加22.18%至13.77億元，該增加主要是由於集團提供多種住宿產品及進一步加強交叉銷售策略。交通票務服務收入增加20.64%至20.26億元，主要是由於集團提供的交通票務服務以及增值產品及服務的需求增加。

同程以效率為導向，利用線上和線下渠道，加強用戶參與度及豐富產品和服務範圍，覆蓋國內和出境旅遊需求，持續擴大用戶範圍及提升用戶購買頻次。在第三季，平均年付費用戶增長3.42%，達2.32億人，12個月累計服務人次累計服務人次增加19.85%至18.82億。反映用戶購買頻次的強勁成長。

集團表示，在通過線上線下渠道持續擴大流量獲取的過程中，集團特別側重提高運營效率，構建微信生態、興趣電商、線下服務、私域生態、廠商生態、工具生態等重要流量場景，集團的自有應用程序持續顯著成長，其日活躍用戶於十一假期前創歷史新高。在第三季，平均月付費用戶按年增長4.97%至4,640萬人，同時亦創歷史新高。

集團進一步鞏固在中國大眾市場的立足點，截至9月底，集團居住在中國非一線城市的註冊用戶佔註冊用戶總數的87%以上。截至9月底止第三季，微信平台新付費用戶中，約71%來自中國非一線城市。

同程旅行執行董事兼首席執行官馬和平表示，在旅遊需求強勁的帶動下，公司在第三季再創佳績，收入和淨利潤均創下歷史新高。憑藉有效的獲客策略和卓越的運營能力，集團繼續受益於經濟規模效益及盈利能力的提升。隨着中國旅遊業在國內和出境旅遊方面的持續增長，集團的國內和國際擴張策略已取得積極成果。通過發揮集團在執行和技術方面的競爭優勢，致力於促進行業發展，為行業增長和企業進步創造有利環境。