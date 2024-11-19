滙豐購入3400公噸可持續航空燃油　用於國泰航班

香港運輸及物流局局長林世雄（中）、香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊（右二）、滙豐香港區行政總裁林慧虹（左二）、國泰集團行政總裁林紹波（左一），以及怡斯萊執行主席馬蒂•利埃沃寧（Matti Lievonen）（右一）共同主持是項合作的啟動儀式，推動可持續航空燃油在香港的應用。

滙豐香港簽署一次性購買協議，購入由怡斯萊生產約3,400公噸可持續航空燃油，用於加注由香港國際機場起飛的國泰航空航班。

怡斯萊的可持續航空燃油 100%由生物質廢料生產，相比傳統航空燃料，估計碳排放量最多可減少約90%。數據獲國際可持續發展與碳認証（ISCC）。該批可持續航空燃油由可追蹤來源的廢棄食用油生產，與相同數量的傳統航空燃料比較，估計減少約11,800公噸生命周期碳排放量，相當於乘搭國泰航空來回香港及倫敦航班經濟艙約10,000程的碳排放量。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，這是滙豐目前最大規模已簽署的可持續航空燃油購買協議，期望這香港試點項目可有助推動未來更廣泛應用。這項合作亦反映集團對新經濟解決方案的支持，就企業間可如何合作推動創新減碳科技起示範作用。