啟田大廈469呎連平台銀主盤僅350萬拍出　低估價16%

多個住宅銀主盤以拍賣形式售出，其中貼鄰港鐵藍田站的啟田大廈連平台特色單位僅以呎價「7字頭」易手，較估價低逾一成半。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(19日)拍賣會有約70人出席，期間售出6項物業，包括3個銀主私宅單位、一個法院令舖位及兩個分別舊樓與農地的業主物業；涉及成交金額共逾2,200萬元。

當中上述項目的A座低層連平台戶銀主單位，實用面積約469方呎，平台面積約535方呎，開價298萬港元，最終搶高52萬元或約17.4%，以350萬元拍出，呎價僅約7,463元。個別銀行網上估價約415萬元，現時成交價65萬元，差幅約15.7%。

另一個銀主單位為馬鞍山半新盤雲海2座Maple Court中層C室，三房間隔，實用面積約598方呎，向東南，有少海景，浴室設有小露台，開價680萬元，最後以750.8萬元賣出，呎價約12,555元。原業主2018年初以1,249.6萬元一手買入，最新做價低約498.8萬元，貶值幅度約40%。

同場推出的北區高爾夫‧御苑7座高層A室銀主盤，實用面積約487方呎，推拍價560萬元，以575萬元拍出，呎價約11,807元。原業主於2019年以約1,008.48萬元買入，單位大幅貶值逾433萬元，跌幅約43%。

此外，售出的業主項目包括葵涌珍寶大樓低層B室舊樓物業，實用面積約285方呎，連租約開價150萬元，最終以185萬元沽出，搶高35萬元或約23.3%，呎價約6,491元。而大埔林村農地，坐落丈量約份第19約地段253號，面積約6,970方呎，推拍價300萬元，以331萬元拍出，呎價約475元。

至於，尖沙咀劏舖商場首都廣場3樓一個單號迷你舖，實用面積約29方呎，承法院令拍賣，並以開價23萬元賣出。資料顯示，舖位約6年前以約61.8萬元購入，現時貶幅達約62.8%。