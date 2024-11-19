新葵芳花園兩房累減近百萬沽　投資回報近4.5厘

投資者出手買減價貨，葵涌新葵芳花園兩房單位，3月放盤累減95萬元，獲同類買家以455萬元購入，料回報率近4.5厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層B室，套三房及工人房設計，實用面積約733方呎，最新成交價1,052萬元，呎價約14,352元，單位早於2021年12月叫價1,530萬元放售，累積減幅約31%。

●利嘉閣盧聖鋒稱，上環聚賢居2座高層A室，實用面積約400方呎，兩房間隔，外區客睇樓後即進行洽購，原業主叫價850萬元放售，最終以758.8萬元成交，低市場，呎價約18,970元。

●中原柳志明表示，西營盤毓明閣2座中層A室，實用面積約410方呎，兩房間隔，望樓景，有裝修，以650萬元放售，最終以616萬元沽出，呎價約15,024元，新買家為家庭客，原業主於2016年以622萬元購入，持貨約8年帳面需蝕讓6萬元。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙現崇山6A座低層A室，實用面積約570方呎，「大兩房」間隔，新買家為新移民來港家庭，為近子女就讀幼稚園，方便照顧，以850萬元成交，呎價約14,912元。

●美聯吳冠衛表示，長沙灣居屋麗翠苑1座中高層8室，實用面積約287方呎，一房間隔，9月叫價300萬元，近期獲綠表客洽詢，議價21萬元後，於未補價第二市場以279萬元承接單位，呎價約9,721元，原業主持貨約5年，帳面獲利約91萬元，升值約48.4%。

●中原許永生指，長沙灣泓景臺5座高層D室，實用面積約537方呎，兩房間隔，叫價810萬元，降價85萬元或約10%，以725萬元沽出，呎價約13,501元，原業主於2014年11月以676萬元買入，持貨約10年帳面獲利49萬元。

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新界區

●美聯陳偉健指，葵涌新葵芳花園E座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，3月放盤叫價約550萬元，累減95萬元後，獲投資者以455萬元買入，呎價約11,151元，市值租金約1.65萬至1.7萬元計，料回報率近4.5厘。

●美聯葉偉林表示，過去週未青衣共錄得8宗二手買賣，居屋青華苑E座高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價340萬元，議價後以308萬元獲承接，呎價約5,560元。

●祥益黃慶德表示，屯門嘉悅半島2座中層A室，實用面積約435方呎，兩房間隔，區內分支家庭客考慮到原居所空間不足，有意遷出，由於想鄰近家人，方便互相照應，經過一番議價後，終以435萬元購入上址，呎價約10,000元。

●中原鍾宏遠指，屯門康麗花園過去兩日連錄兩宗成交，包括2座低層F室，實用面積約473方呎，三房間隔，叫價450萬元，減價22萬元，以428萬元沽出，呎價約9,049元，原業主則於2016年12月以432萬元買入，約8年帳面蝕4萬元。

●祥益陳秀春稱，屯門居屋新圍苑A座高層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，累積減價52萬元，雖然是次單位無法睇樓，但新買家參考同類型單位間隔及放盤相後，於已補價自由市場以448萬元購入自住，呎價約6,946元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑P座低層8室，實用面積約645方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價32萬元，而且屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，未補價第二市場以378萬元購入，呎價約5,860元。

●中原賴作智稱，上水公屋天平邨天賀樓高層22室，實用面積約381方呎，日前議價後於已補價自由市場價以298萬元連租約易手，呎價約7,822元，新買家為投資客，原業主則於2018年以350萬元購入，持貨約6年帳面蝕讓約52萬元，貶值約14.9%。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺牽晴間10座中層E室，實用面積約384方呎，叫價約530萬元，議價後以439萬元獲承接，呎價約11,432元，新買家為外區客，購入單位作自用。

●中原吳嘉權指，大圍11月暫錄約32宗二手買賣，其中盛世1座南翼低層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，叫價約980萬元，議價後以960萬元沽出，呎價約13,953元，新買家為外區換樓客。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰7座中層C室，實用面積約762方呎，套三房間隔，叫價約1,080萬元，議價後以1,025萬元易手，呎價約13,451元，新買家為用家，原業主持貨約4年，帳面蝕讓約143萬元，貶值約12.2%。

●中原徐可志稱，馬鞍山聽濤雅苑9座高層B室，實用面積約788方呎，套三房間隔，望園景，最初叫價868萬元放售，最新以866.8萬元易手，呎價約11,000元，新買家為換樓客，原業主持貨約6年，帳面蝕讓119.2萬元，貶值約12.1%。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山新港城K座低層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望園景，放盤約3個月，叫價470萬元，以462萬元獲買家承接，呎價約13,669元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山嵐岸6座高層G室，實用面積約755方呎，三房間隔，望海景，放盤約1年，叫價980萬元，獲買家洽購，減30萬元，以950萬元成交，減幅約3.1%，呎價約12,583元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳維景灣畔5座中層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，新買家為用家，議價後以675萬元成交，呎價約13,209元，原業主於2013年以約543萬元購入單位。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳新都城3期2座懺層H室，實用面積約631方呎，套三房間隔，9月叫價780萬元，10月底減至738萬元，成交價718萬元，呎價約11,379元。

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