財庫局：中央重視及支持香港獨特地位

國務院副總理何立峰周二(19日)早上在港出席活動時向香港提出3大建議，包括深化金融改革創新、拓展金融開放合作、以及對接國家發展戰略。財經事務及庫務局同日傍晚在社交平台發文指，其演講充分反映中央政府對香港獨特地位和優勢的高度重視及全力支持，而財庫局將進一步鞏固香港的優勢地位，加強香港作為國際資產及財富管理中心和國際風險管理中心的雙重角色。

財庫局指，將持續完善「互聯互通」機制，提升香港全球最大離岸人民幣業務樞紐的地位，並積極拓展海外市場，開創新增長點，為香港的金融業注入新動力。憑藉背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，香港將繼續鞏固其國際金融中心地位，並在全球經濟舞台上發揮更大作用。

該局又提到，在當前全球地緣政治和經濟環境日益複雜的背景下，香港在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的雙重優勢，繼續發揮着無可比擬的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，為香港帶來龐大和寶貴的機遇。在國家強大後盾的支持下，香港必將在全球金融格局中不斷邁出堅實步伐，繼續走向由治及興的新階段。