新界上車盤一房由309萬起 北角盤再加推

新盤市場再度起哄，新界上車新盤周二(19日)公布首張價單共81伙，一房單位入場費由309.68萬元起，同時落實周六(23日)以先到先得形式發售。至於北角單幢新盤亦連日加推單位，連同今日最新加推的26伙，項目已推出157伙單位價單，亦於周六一口氣全數發售。

元朗滙都II首批81伙 一房309.6萬入場 兩房呎價低於萬元

該集團執行董事關堡林稱，首批定價屬「震撼優惠價」，最低售價直迫居屋價錢水平。首批單位包括36伙一房戶、40伙兩房戶、以及5伙三房戶，實用面積299至535方呎。

該集團營業及市務部市務經理邱英發稱，價單提供3種付款方法，扣除最高14.5%折扣優惠後，折實售價最高561.99萬元，折實呎價最高約12,584元。

首批入場戶為第6座地下B02室，實用面積299方呎，折實價309.68萬元，呎價約10,357元。呎價最低單位為6座2樓A06室，實用面積443方呎，折實價432.11萬元，呎價約9,528元。

項目同時公布銷售安排，將於周六（23日）以先到先得形式發售。

滙都II定價具競爭力 投資客料佔三成

●美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，北部都會區發展日趨成熟，元朗洪水橋滙都II定價具競爭力，料市場反應理想，可獲上車客及投資客追捧，投資客料佔約3成。

布少明指出，相信項目可吸引不少90後及00後的年輕上車客，亦由於入場費吸引，亦料獲長線投資客垂青，預期項目入伙後呎租約40港元水平，租金回報約4.5厘。

他續指，由於本月未有大型全新盤開售，故預期全月新盤成交量約1,200宗，隨着多個新盤部署登場，相信一手市場仍然是市場焦點。購買力持續釋放，年底前二手交投亦有望回穩上升。

中原陳忠浩：洪水橋滙都II投資自用皆宜

●中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，元朗洪水橋滙都II價錢十分吸引，一房及兩房單位更為現時全港新盤最平，比同區及鄰區新盤亦有明顯折讓，極具競爭力。

陳忠浩指，洪水橋擁有北部都會區發展潛力，現時區內已有完善配套設施，投資自用皆宜，相信今期可延續第一期的理想銷情，尤其受到年輕用家追捧。受惠北都大學城規劃發展，項目具投資潛力，參考同區新進屋苑現時呎租約38至42元計算，預計項目平均回報約4厘。

市況方面，本月全新盤供應減少，成交較上月約3,000宗明顯回落，暫錄500多宗，以貨尾成交為主，表現仍屬不俗，預計全月可錄近1,000宗一手成交。

101 KINGS ROAD加價再推26伙 平均折實呎價25761元

集團執行董事程德韻表示，項目自過去周六(16日)接受認購登記以來，已錄得逾1,200張入票。以已推5張價單合共157伙計，超額逾6.6倍。

至於最新加推單位主要為高層單位，涵蓋8伙一房開放式廚房、11伙兩房開放式廚房、以及7伙兩房梗廚戶型，實用面積244至434方呎，折實售價601.9萬至1,187.3萬元，呎價約23,216至27,357元。

資料顯示，該盤上周開價首批51伙折實平均呎價約20,800元，其後3次加推單位平均呎價分別約21,808、約23,393以及約24,436元。

蔚藍東岸推「24個月免費泊車 」優惠 名額5個

集團營銷及市務總監黃少鴻表示，項目住宅停車位一直需求殷切，是次新增的免費泊車優惠，讓有車的買家可以在入伙時，享有24個月住宅停車位使用權。截至昨日(18日)，蔚藍東岸累售439伙，套現逾39億港元。

大學閣千五呎三房大宅招標售出 成交價6260萬

●華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，以招標形式售出第2座6樓B室，實用面積1,584方呎，三房雙套房間隔，成交價6,260萬港元，呎價約39,520元。據了解，買家為內地家庭客。

該盤今年暫錄16宗成交，套現逾10.4億元，全數為逾6,000萬元大額個案，平均成交呎價近42,000元。項目至今則累售44個單位，總成交金額逾34.4億元。

啟德海灣第1期獲一客三食 涉資逾2145萬元

該3伙單位均為兩房戶型，包括第2A座1樓F室、同座5樓L室、以及2B座1樓G室，實用面積介乎427至432方呎。買家為投資者，作長線投資用途。

該4伙單位為9樓C及E室、以及12樓A及B室，實用面積966至1,039方呎，屬四房套房及四房雙套房戶型。

●會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I錄得一宗一房成交，單位為3座6樓H室，實用面積324方呎，一房開放式廚房間隔，成交價548.9萬港元，呎價約16,941元。

同系的區內合作項目MIAMI QUAY I，最新亦售出1座2樓A室，實用面積716方呎，套三房間隔，以1,748.1萬元售出，呎價約24,415元。