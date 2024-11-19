美股道指跌315點　沃爾瑪績後漲3%

美股3大指數周二早段偏軟，道指跌315點，報43,073點；標指跌24點，報5,869點；納指跌36點，報18,755點。港股夜期報19,548點，跌142點；低水116點。

美國零售巨頭沃爾瑪業績增長強勁，反映出目前當地零售市道依然穩健，經濟形勢同樣一片大好。於截至今年10月底止的季度內，沃爾瑪收入按年增長5.46%至1,695.88億美元，其中美國同店銷售增長5.3%，而全球電商銷售更大增27%。該公司再次上調全年業績指引，行政總裁Doug McMillon表示，無論是店內銷售、網購自取、乃至配送服務都正在快速增長。

單計美國業務，沃爾瑪上季銷售收入按年增長5%至1,149億美元。儘管單看數字似乎覺得這樣的增長表現普通，但要知道美國已經是極為成熟的經濟體，而且沃爾瑪已經是在當地有着62年歷史的超大型零售企業，能夠實現這樣的增長已經是相當驚喜。

沃爾瑪上季經調整每股盈利0.58美元，按年升13.72%。該公司亦將全年收入增長指引，由原來的3.75至4.75%，提高到4.8至5.1%；預測經調整每股盈利介乎2.42至2.47美元；其股價於周二早段曾升3.25%。

展望明年，高盛首席全球策略師Peter Oppenheimer的團隊發表報告，預測明年標指將會升至6,500點，相當於較目前水平仍有約一成的上漲空間；這一預測與摩根士丹利投資總監Michael Wilson的估算剛好相同。