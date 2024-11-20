東方日報B1：金融領袖睇好亞洲　港財管規模勢增

中美爭霸，除了科技領域，金融戰亦是重頭戲。美國下任總統特朗普揚言力保美元全球儲備貨幣地位不變，對「遠離美元」的國家徵收100%關稅，惟美國將金融武器化的做法，難阻各地「去美元化」反制美元霸權。中國作為第二大經濟體，資本市場發展潛力優厚，香港作為國際金融中心，勢成重構全球金融版圖的主要參與者。由香港金融管理局主辦的第三屆國際金融領袖投資峰會周二(19日)舉行主峰會，各地金融領袖雲集出謀獻策，強調開放市場的同時，更不約而同看好亞洲地區前景，未來世界金融向東移的趨勢，已逐漸形成共識。

高盛董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)稱，外資樂見中國着力持續開放和轉型，但關注投資中國後如何提取資金，認為資本進出安排對吸引海外投資尤其關鍵；又指消費改善對投資者信心至關重要，但要真正帶動資金重返內地市場，首先要見到內需市場復甦，內地有關部門應保持透明度，讓外界見到實際經濟反彈。

瑞銀集團主席凱萊赫(Colm Kelleher)表示，集團併入瑞信後，訂下長遠發展策略，亞洲會是未來重點增長地區，並相信若美國加徵關稅，亞洲經濟體可以應付美國加徵關稅的影響；即使會對中國經濟增長帶來重大衝擊，料中國政府仍可透過不同措施作出應對，以緩和經濟影響。展望未來，要留意人工智能帶來的市場改變，同時要關注傳統監管機構，管轄範圍以外的金融市場活動，例如虛擬貨幣的潛在風險。

花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)指出，美國大選後美國將迎來多項不明朗因素，首先是關稅，相信措施不會令貿易停頓，但會引發大規模市場轉變，而稅制亦可能面臨改變，最終再度引發美國再通脹；較令市場樂觀的是新任美國政府可能逐步放寬監管，對銀行業而言是喜訊。

國務院副總理何立峰在峰會發表主題演講時稱，支持更多優質企業來港上市及發行債券，並對向香港提出3項建議，包括進一步深化金融改革創新、拓展金融開放合作及對接國家發展戰略。國家金融監管總局局長李雲澤則謂，會研究出台提升大灣區金融服務便利化水平的政策措施，支持香港總部經濟建設，協助香港國際風險管理中心建設，及鼓勵在港中資銀行參與香港國際黃金交易中心的建設。