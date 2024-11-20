中國生物製藥入股禮新醫藥並簽署戰略合作協議
2024年11月20日 07:53
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中國生物製藥(01177)宣布，集團與禮新醫藥科技(上海)簽署股權投資及戰略合作協議。據此，集團以自籌資金入股禮新醫藥，並就LM-108及未來潛在的多個創新雙特異性抗體或抗體偶聯藥物(ADC)在中國大陸地區達成戰略合作。
禮新醫藥於2024年10月18日宣布完成3億元人民幣C1輪融資，募集資金用於加快推進臨床管線藥物開發和創新平台建設。根據增資認購協議，集團作為本輪融資領投方，向禮新醫藥支付1.42億元人民幣，取得本次交易後禮新醫藥4.91%的股權。
集團與禮新醫藥就LM-108在中國大陸地區達成戰略合作協議。另外，集團有權選擇禮新醫藥在研管線中多個雙特異性抗體或ADC創新藥物進行合作，具體條款另行約定。
LM-108是禮新醫藥基於其獨家多次跨膜蛋白抗體發現平台，自主研發的靶向CCR8的單克隆抗體。LM-108目前處於II期臨床階段，其開發進度在中國同靶點項目中排名第一、全球排名前三。早期探索臨床研究數據顯示，LM-108在多種實體瘤治療中均展現良好的安全性和療效。
通過本次股權投資及戰略合作，將進一步豐富完善集團在腫瘤領域的管線布局，集團也將為禮新醫藥的創新藥管線開發和商業化提供全面支持，加速推動產品上市。