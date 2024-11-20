阿里巴巴發行26.5億美元及170億人民幣票據

美元票據包括：10億美元於2030年到期、利率為4.875%、每張票據發行價為99.838%的票據；11.5億美元於2035年到期、利率為5.25%、每張票據發行價為99.649%的票據；和5億美元於2054年到期、利率為5.625%、每張票據發行價為99.712%的票據。

人民幣票據包括：84億元人民幣於2028年到期、利率為2.65%；50億元人民幣於2029年到期、利率為2.8%；25億元人民幣於2034年到期、利率為3.1%；和11億元人民幣於2044年到期、利率為3.5%，上述的每張票據發行價均為100%的票據。

美元票據的發行預計於2024年11月26日完成交割，人民幣票據的發行預計於2024年11月28日完成交割，均受限於慣常的交割條件。