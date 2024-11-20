張智威：小鵬前景未明朗 阿里巴巴發票據未必壞事
2024年11月20日 11:05
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信誠證券聯席董事張智威指，港股維持橫行上落格局，恒指沒有升穿兩萬關，亦無跌穿萬九關，主要是內地當局間斷出招撐市，例如最新中證監就中證A500滬深300成分股，修訂市值管理制度，違反指引將依法處理，某程度上「托住個市」，但大市同時受制其他因素，如特朗普上台恐觸發中美貿易戰等，因此亦令股市「升唔起」。他認為要等情況明朗化，恒指才有明確方向，暫時投資者都傾向「炒股唔炒市」，不如留意個別股份或板塊更好。
小鵬(09868)公布第三季業績，虧損近18.1億元人民幣，按年收窄53%；按非公認會計原則計，虧損15.3億元，按年收窄45%；上季總收入101億元，按年升18%。張智威指，大行對小鵬業績「唔收貨」，如花旗預料小鵬未來利潤率轉窄，始終擔心未來競爭激烈。他又提到，汽車股今季業績「應該係要靚，唔靚就好大鑊」，因為中央早已推出汽車下鄉等政策扶持。他指小鵬股價暫時守住20天線，大概接近50元位置，有貨投資者可以繼續持有，上望彈上之前裂口位55元，但如果穿了，可能需要止蝕。
阿里巴巴發行26.5億美元及170億元人民幣優先無擔保票據，募集資金淨額用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購，到底有咩啟示？張指向市場「CAP水」，消息本來較負面，不過公告提到會用於回購，反而可能是好事，所以未對股價造成太大衝擊。他指，阿里巴巴股價，在9月時有一個橫行區，大概是78元附近，相信這個位置應該會能看到一定支持。