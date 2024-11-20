張智威：小鵬前景未明朗　阿里巴巴發票據未必壞事

信誠證券聯席董事張智威指，港股維持橫行上落格局，恒指沒有升穿兩萬關，亦無跌穿萬九關，主要是內地當局間斷出招撐市，例如最新中證監就中證A500滬深300成分股，修訂市值管理制度，違反指引將依法處理，某程度上「托住個市」，但大市同時受制其他因素，如特朗普上台恐觸發中美貿易戰等，因此亦令股市「升唔起」。他認為要等情況明朗化，恒指才有明確方向，暫時投資者都傾向「炒股唔炒市」，不如留意個別股份或板塊更好。

阿里巴巴發行26.5億美元及170億元人民幣優先無擔保票據，募集資金淨額用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購，到底有咩啟示？張指向市場「CAP水」，消息本來較負面，不過公告提到會用於回購，反而可能是好事，所以未對股價造成太大衝擊。他指，阿里巴巴股價，在9月時有一個橫行區，大概是78元附近，相信這個位置應該會能看到一定支持。