GUM：強積金資金10月轉向　股票基金淨轉入15.9億

GUM發布強積金市場分析報告，今年10月份，強積金市場總資產下跌2.6%，至1.29萬億港元。強積金成員月內資產偏好出現轉向，股票基金的基金淨轉出從8月的78.5億港元，收縮至9月份52億港元，到10月扭轉為有15.9億港元的淨轉入。相反，固定收益基金的基金淨轉入從8月的81.9億港元縮減至9月份47.2億港元，到10月扭轉為有6.8億港元的淨轉出。

GUM表示，10月份傳內地擬發十萬億元人民幣債刺激經濟，故市場在11月份的人大常委會公布前提早部署。美國股債市場10月的表現明顯隨特朗普的勝算上升而變動，由於他主張減企業稅及放寬營商環境(Deregulation)，市場樂見這些對公司營運有利的政策。另一方面，特朗普主張的增加進口美國商品關稅及驅逐非法移民的行動會做成短期勞動力短缺，市場擔心這些因素會令通脹在未來有所回升，亦在十年國債孽息率上升中反映。

10月資金淨轉出最多的前五個資產類別依序為「香港股票基金（追蹤指數）」、「混合資產基金(80%至100%股票)」、「混合資產基金(60%至80%股票)」、「強積金保守基金」和「歐洲股票基金」。當中股票成份較高的「混合資產基金(80%至100%股票)」和「混合資產基金(60%至80%股票)」均是年初至今淨轉出最多的兩個基金類別。

另一方面，10月份基金淨轉入最多的前五個資產類別依序為「美國股票基金」、「大中華股票基金」、「預設投資策略-核心累積基金」、「預設投資策略-65歲後基金」和「保證基金」。從10月份淨轉入額可見，基金淨轉入主要集中押注於「美國股票基金」和「大中華股票基金」，分別有近18.6億和13.1億淨轉入，其中「大中華股票基金」為今年首次單月錄得淨轉入。而往後第三至第五名的基金淨轉入的規模只有約2.2億至5.4億。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，強積金成員於10月避險情緒逐漸減退，資金再次流入股票基金。除美股基金受追捧外，市場普遍預期中央政府將推出新的刺激政策，因此成員更願意投資於中國股票成分較重、及更直接受惠於國策的大中華股票基金。儘管近期政治事件導致市場波動不定，成員在管理強積金時應從長期資產配置的角度出發，而非頻繁交易以捕捉短期波動。應根據自身的風險情況，適時檢視投資組合，以確保其合適性。