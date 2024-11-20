調查：近七成跨國企業加快撤離中國　首選前往印度

外媒報道，美國候任總統特朗普揚言要對中國所有進口產品徵收60%關稅，不過美國策略顧問公司貝恩資本(Bain)調查發現，早在特朗普勝選前，大型跨國企業已加快將生產及業務撤離中國。

調查顯示，有69%正將生產業務從中國轉移，比2022年的55%高出14個百分點。此外，這些跨國企業在撤離中國後，主要前往5大地區，包括印度、美國及加拿大、東南亞、西歐及拉丁美洲；其中，39%前往印度，16%去美加，11%去東南亞，去西歐的佔10%，去拉丁美洲地區的佔8%。

還有愈來愈多的跨國企業正將生產及業務「回流」至本國，又或者「近岸」至鄰國。會讓供應鏈轉移至距離市場更近地點的跨國企業高管，比例高達81%，較2022年的63%大幅上升。

貝恩將跨國企業撤離中國的趨勢，歸因於地緣政治不確定性增加及成本上升，但也指對於佔調查對象39%的美國公司來說，2022年美國國會通過的《降低通脹法案》(Inflation Reduction Act)是推動業務回流的另一因素。該行在今年7月針對166位跨國企業高管進行調查。