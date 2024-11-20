職場趨勢與洞察調查：彈性工作成為主流

全球一站式團隊支薪及人力資源平台Deel最近進行了一項調查，了解其LinkedIn社群中超過57,000名專業人士的偏好和觀點。通過每周數項的「Q&A問答」，發現全球職場禮儀正不斷變化。以下是「職場趨勢與洞察」調查結果的重點。

面對面交流的重要性：受訪者認為能夠看到自己交談的對象可以創造更真實的連繫，尤其是對於那些不常見面的對象。36%的人會選擇開啟視像鏡頭，而只有10%更偏向只提供語音的會議模式。另外，36%的專業人士選擇展示自定義背景或圖片，而13%則偏好簡單的純色背景。

線上禮儀至關重要：就線上會議而言，32%的受訪者最多可接受兩分鐘的遲到時間，而20%認為最多四分鐘也不算無禮。

擁有真正能夠放鬆的假期很重要：將近一半的專業人士認為每年三到四週的假期是合理的時間。然而，在要達致真正的放鬆，42%的人認為五到六週以上才是理想的放假時間。

即時通知過分頻密：了解公司動態是重要的。不過，30%的受訪者會關閉通知提示，20%只會在被直接提及時作出回應，而僅有25%會定期查看即時通知。

一年內升遷是理想目標：升遷所需的時長對專業人士而言仍然很關鍵。過半受訪者(51%)認為一年是一個合理的升遷考慮期。

跳槽成為普遍現象：66%的人認為在同一份工作上逗留三到五年是理想的時間，顯示出追求在同一公司「建立長遠職業生涯」的時代已經過去。

彈性工作成為主流：73%的受訪者認為所有公司應該提供彈性工作安排。