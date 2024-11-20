財庫局許正宇：續推動離岸人幣業務及豐富產品生態圈

至於人民幣股票櫃台納入港股通方面，他指，內地與香港交易所已就相關業務方案初步達成共識，進入技術方案落實階段，港府會繼續推動監管機構和港交所加緊籌備，以早日落實措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑。港交所及市場參與者已累積不少實際操作經驗，有助為進一步發展人民幣證券市場做好準備，並為推動更多上市公司採用雙櫃台模式以及將人民幣櫃台納入「港股通」提供基礎。

他強調，港府和港交所會繼續與上市公司和市場參與者保持緊密聯繫，完善現有配套、交易及結算機制，在雙櫃台模式的成功實踐基礎上，促進更多上市公司提供人民幣股票交易櫃台，進一步拓展人民幣股票範圍。

港幣人民幣雙櫃台在2023年6月推出，目前有24間上市公司採用。許氏指，其證券的港幣櫃台合計佔現貨證券市場平均每日成交額約四成。雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制推出至今運作順暢，人民幣計價證券成交額在前期於整體市場的佔比不屬顯著，並非預料之外。