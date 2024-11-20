財庫局許正宇：續推動離岸人幣業務及豐富產品生態圈
2024年11月20日 16:07
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人民幣產品需求日益增加，財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府聯同監管機構和香港交易所(00388)會繼續在推動離岸人民幣業務和豐富產品生態圈的各個層面多下功夫，包括支持內地上市企業增設人民幣櫃台、鼓勵內地機構增發離岸人民幣債券、推動更多機構發行人民幣計價交易所買賣基金及其他產品，以進一步豐富香港的人民幣投資產品；並會繼續透過宣傳活動推廣雙櫃台模式，期望在增加人民幣股票櫃台的基礎上逐步擴大雙櫃台的交易規模，加強港股市場的整體競爭力。
至於人民幣股票櫃台納入港股通方面，他指，內地與香港交易所已就相關業務方案初步達成共識，進入技術方案落實階段，港府會繼續推動監管機構和港交所加緊籌備，以早日落實措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑。港交所及市場參與者已累積不少實際操作經驗，有助為進一步發展人民幣證券市場做好準備，並為推動更多上市公司採用雙櫃台模式以及將人民幣櫃台納入「港股通」提供基礎。
他強調，港府和港交所會繼續與上市公司和市場參與者保持緊密聯繫，完善現有配套、交易及結算機制，在雙櫃台模式的成功實踐基礎上，促進更多上市公司提供人民幣股票交易櫃台，進一步拓展人民幣股票範圍。
港幣人民幣雙櫃台在2023年6月推出，目前有24間上市公司採用。許氏指，其證券的港幣櫃台合計佔現貨證券市場平均每日成交額約四成。雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制推出至今運作順暢，人民幣計價證券成交額在前期於整體市場的佔比不屬顯著，並非預料之外。