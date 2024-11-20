財庫局：「智方便」擬明年首季增繳費功能　可「轉數快」畀錢

快速支付系統「轉數快」在6年前開始可用作繳付政府帳單服務，財經事務及庫務局局長許正宇表示，為進一步便利市民以電子方式繳付政府帳單，數字辦計劃於2025年首季在「智方便」內加入繳費功能。在獲得使用者授權之下，「智方便」的個人助理版面會顯示透過經「授權數據交換閘」獲取的相關政府帳單資料，讓使用者可使用「智方便」連接網上銀行或儲值支付工具的應用程式，以「轉數快」直接繳付帳單。

他指出，現時所有600多項政府收費服務已全面落實電子支付選項，均可選用「轉數快」繳付。就政府的主要帳單如稅單、水費單、差餉及地租通知書而言，市民及商業機構以包括「轉數快」、網上銀行及繳費靈等在內的電子支付方式，繳付的帳單數目由2021年約1,300萬宗增加至2023年約1,500萬宗，佔比由56%增至60%。

他強調，電子支付平台之間的數據互通屬有關營辦商的商業決定。另外，香港金融管理局會繼續與電子支付營運商保持溝通，緊貼市場發展，適時為業界提供進一步指引。

今年3月，政府撥款5億元推出的數碼轉型支援先導計劃的申請。許正宇指，截至10月底，數碼轉型支援先導計劃共收到約3,900宗申請，已經批准約1,400宗，涉及資助總額約為6,500萬元。數碼港正全力推進餘下申請的審批工作。