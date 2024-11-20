10月5大商業區空置率俱回落　惟租金連挫30個月

仲量聯行周三(20日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，整體甲級寫字樓市場在10月見改善，五大商業區的空置率俱回落，其中，中環按月跌約0.4個百分點至約11.8%。至於整體甲廈呎租金持續向下，已連挫30個月。

該報告顯示，截至上月底整體甲級商廈市場空置率按月下降約0.1個百分點至約13.3%，其中與中環空置率同樣下跌約0.4個百分點的灣仔/銅鑼灣，下挫至約9.9%，

該公司香港董事總經理鮑雅歷表示，上月整體租賃市場有所改善，錄得約183,700方呎淨吸納量。寫字樓租賃市場中，以金融機構最活躍，亦見到來自私人財富管理公司及家族辦公室的租賃需求。儘管經濟仍具挑戰，政府已積極對外推廣以吸引高資產人士在港開設家族辦公室，相信長遠的租賃需求將會增加。

上月較矚目的租賃成交，包括Millennium Management在中環國際金融中心2期承租全層約23,900方呎樓面，以作內部擴張。同時，西班牙桑坦德銀行香港分行預租即將落成的西九龍International Gateway Centre全層約27,200方呎單位，其將從國際金融中心2期遷出。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如補充，儘管空置率有所改善，10月整體市場租金仍按月下跌0.8%至約47.8港元。中環租金則進一步下跌糸約0.8%。灣仔/銅鑼灣及港島東的租金，亦分別下挫約0.5%和約1.1%。