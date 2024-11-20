知行集團擬於馬來西亞交易所作第二上市

於今年11月20日，公司已於馬來西亞委聘合資格且經驗豐富的專業人士(馬來西亞專業人士)，根據馬來西亞證券委員會及馬來西亞證交所規定之要求

開始籌備潛在上市申請。預計公司、馬來西亞專業人士與馬來西亞相關資本市場監管機構將開展進一步磋商。無論潛在上市之進展如何，目前公司擬維持其於聯交所的上市地位。

集團的戰略重點放在阿聯酋、中東和馬來西亞市場。集團致力於推進環境、社會和治理(ESG)及可持續發展的倡議，並與馬來西亞政府合作，利用集團專有的LED照明技術以及本集團的水培垂直農業系統，推動綠色倡議。因此，董事預期，透過尋求潛在上市，將可為馬來西亞及區域投資者提供更便捷的買賣股份渠道，反映股份及公司的整體價值。儘管如此，此舉亦將進一步協助公司在馬來西亞的業務發展，加強公司與當地銀行及金融機構往來時所處的地位。集團聲譽的提升亦將協助集團吸引優秀人才，以在馬來西亞拓展及營運業務。

根據目前的估計，公司可能於2025年提交潛在上市申請，惟須視乎馬來西亞專業人士的意見而定。倘已提交申請，完成潛在上市將視乎(其中包括)馬來西亞證券委員會及馬來西亞證交所的批准而定。