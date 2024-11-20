紀惠集團再有物業放盤　以2.77億放售力寶中心全層

近期商用物業買賣交投趨旺，投資者趁勢出貨。紀惠集團再有核心區全層商廈放盤，剛透過代理行以約2.77億港元放售金鐘力寶中心極高層全層，平均呎價約2.28萬元。

代理放售上述甲級商廈的中原(工商舖)，其董事總經理潘志明表示，近期中區優質商廈接連獲企業用家及內地財團承接，帶動中區商廈物業續受注目。上述放售的物業為該商廈的2座39樓全層，面積約12,158方呎，間隔四正，擁維多利亞港海景及山景。

該樓層現分間為3個單位，其中兩個單位分別獲貿易公司和律師事務所承租；另外一個單位已交吉。整個樓層可讓企業用家先把部分樓面自用之餘，又可中長線收租，日後再作部署。

潘又指，因力寶中心兩座頂樓相連兩層皆由力寶集團持有作自用，是次放售的39樓為該廈全幢可作出售的最高層樓層單位，同時，該樓層的實用率逾七成，有別於力寶中心2座一般樓層散單位的實用率約六成為多。參考中區指標甲廈，現時具叫價而可作出售的高層全層樓面更是寥寥可數。翻查資料，紀惠集團於2007年4月以呎價約10,800元購入作長線收租，涉及金額逾1.31億元，持貨約17年，按是次放售價計算，帳面升值約1.11倍。

他認為，該商廈坐落於港鐵金鐘站上蓋採落地玻璃幕牆設計，外型設計別樹一格，凹凸相間極具層次，作為獨特造型的雙子式甲廈，自建成以來一直屬區內地標。

紀惠集團近期分別以6.63億元放售上環信德中心西翼35樓全層，以及灣仔全幢摩理臣山道39號酒店，意向價約6.3億元。