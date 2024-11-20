家長客880萬購瓏門三房予兒子作結婚禮物

家長客再度出手，僅獲減價10萬元，即以880萬元購入屯門瓏門三房單位，送給兒子作結婚禮物。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原譚嘉良表示，西營盤豐裕大廈低層A室，實用面積約244方呎，一房間隔，最新以252萬元沽出，呎價約10,328元，原業主於2010年以192萬元購入，持貨約14年帳面獲利60萬元。

●中原謝文禮指，香港仔港麗豪園1座中層A室，實用面積約600方呎，套三房間隔，望避風塘海景，原先叫價868萬元，最新以790萬元成交，累減78萬元，呎價約13,167元，新買家為用家。

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九龍區

●美聯蕭偉祥稱，九龍塘又一村花園B15座中層C室，實用面積約805方呎，套三房間隔，原業主叫價1,483萬元，近期獲區內分支家庭客洽詢，議價65萬元，以1,418萬元承接單位自住，呎價約17,615元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園15座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場以389萬元易手，呎價約9,026元。

●美聯吳冠衛稱，長沙灣公屋南昌邨昌逸樓高層19室，實用面積約439方呎，一房間隔，9月未補價第二市場叫價315萬元，近期獲綠表客洽詢，最終議價65萬元，以250萬元承接上址，呎價約5,695元。

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新界區

●中原葉津榮指，屯門瓏門7座中層D室，實用面積約663方呎，三房間隔，叫價890萬元，放盤約1日，減價10萬元，即以880萬元沽出，呎價約13,273元，新買家為同屋苑業主，買樓送給兒子作結婚禮物，原業主持貨約7年，單位帳面僅升值2.3%。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心5座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原業主加大議幅，累減約39.2萬元，區內客遂便決定以360.8萬元即睇即買，呎價約7,930元，原業主於2019年以約490萬元購入，帳面虧蝕約129.2萬元離場。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋良景邨良賢樓中層13室，實用面積約447方呎，兩房間隔，區內綠表客垂青，獲減價30萬元，未補價第二市場以150萬元購入，呎價約3,356元。

●中原關偉豪表示，將軍澳新寶城3座中層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，享山景，最新以567萬元成交，呎價約13,065元，原業主於2016年11月以467萬元購入，約8年帳面獲利100萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢立德台A段單號屋，實用面積約1,561方呎，套三房連工人房間隔，望山景及海景，終以2,050萬元成交，呎價約13,133元，低市價約10%。

●中原徐可志指，馬鞍山新港城11月暫錄約6宗買賣，屋苑K座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望園景，叫價480萬元放售，最新以462萬元易手，呎價約13,669元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山迎海5座高層H室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望園景，放盤約3個月，叫價750萬元，減32萬元，以718萬元獲買家承接，呎價約14,505元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田廣場B座高層3室，實用面積約612方呎，三房間隔，放盤約兩星期，原先叫價750萬元，減15萬元，減幅約2%，以735萬元成交，呎價約12,010元，原業主持貨約10年，帳面虧蝕20萬元離場。

●中原黃達雄表示，大埔中心19座低層F室，屬遺產物業，實用面積約407方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，議價後以408萬元沽出，呎價約10,025元，新買家為分支家庭客。

●中原陳韻兒指，大埔龍成堡低層A室，實用面積約759方呎，套三房間隔，叫價約1,000萬元，雙方議價後以880萬元沽出，呎價約11,594元，新買家為外區家庭客。

●中原蔡堅濤稱，粉嶺居屋山麗苑11月暫錄約3宗買賣，包括F座中層7室，實用面積約287方呎，開放式間隔，未補價第二市場叫價約200萬元，議價後獲上車客以177.8萬元獲承接，呎價約6,195元。

●美聯王偉健指，元朗PARK YOHO Milano的2C期31A座頂層戶，實用面積約545方呎，兩房間隔，叫價570萬元，獲區內家庭客洽購，議價後以548.8萬元承接，呎價約10,070元，原業主於2018年以754萬元購入，持貨約6年貶值205.2萬元，貶值約27%。

●中原王勤學表示，元朗11月暫錄約60宗二手買賣，Grand YOHO第10座高層F室，實用面積約592方呎，兩房連儲物房間隔，叫價876萬元。減價53萬元，以823萬元成交，呎價約13,902元，新買家為上車客，約8年帳面蝕69萬元，貶值約7.7%。

●中原伍耀祖稱，天水圍Wetland Seasons Bay第2期1A座高層B5室，實用面積約403方呎，兩房間隔，連租約以405萬元沽出，呎價約10,050元，原業主於2021年11月以640萬元一手買人，持貨約3年帳面蝕235萬元。

●中原王壹鳴指，荃灣11月至今錄約65宗二手買賣，按月減少約三成多，綠楊新邨C座高層1室，實用面積約582方呎，三房間隔，今年4月放盤叫價780萬元，近日調低叫價至約680萬元，最終以619萬元沽出，呎價約10,636元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣灝景灣5座高層G室，實用面積約849方呎，套三房連士多房間隔，11月叫價1,230萬元放售，近日以1,195萬元易手，呎價約14,075元。

●中原吳家威表示，東涌昇薈1座高層B室，實用面積約1,442方呎，套四房連儲物室間隔，叫價1,800萬元，議價後以1,720萬元成交，呎價約11,928元，買家為外籍家庭，原業主則於2016年5月以1,797.44萬元一手買入，約8年帳面蝕77.44萬元，貶值約4.3%。

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